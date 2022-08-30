匈牙利美女攝影師因病投身創作　動物結合人像揭示唯美的複雜情感

Flora Borsi是匈牙利著名美術攝影師，擅長利用Photoshop軟件打破傳統攝影局限，創作破格而前衛的作品。



Flora小時候便已對藝術感興趣，五歲便開始縫製自己的泰迪熊，或用玻璃和膠水創造一些作品。在7歲開始上學的時候，Flora開始接觸藝術。學校一位非常有經驗的藝術老師第一次見面便看到Flora對藝術的熱情，Flora每天在學校呆到下午和老師一起練習繪畫。未幾，Flora在很小的時候就贏得國際藝術比賽。她開始意識到，只要自己還活著，她就想一直創作藝術，因為創作的時候是她最快樂的時候。

對於Flora而言，她在學會攝影前便已接觸Photoshop。在11歲時，Flora的姐姐見她喜歡畫畫，於是便訂購了Photoshop軟件，讓Flora把玩。Flora一開始並不懂使用Photoshop，她只是嘗試不同的功能，隨意地按不同的按鍵。後來，她通過不斷地試驗和觀看教學視頻，學會愈來愈多的使用技巧，自學成為Photoshop達人。

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15歲時，Flora贏得一個全國性的攝影獎項，獎品是一台Canon EOS 40D相機，於是她開始在工程師父親的幫助下學習攝影的基礎知識。自那時起，Flora一直在尋找比傳統攝影更進一步的東西，所以她開始拍攝自畫像，因為她被診斷出患有腫瘤，她很害怕自己在這個世界上將什麼都沒有留下。所以她想擁有一些不朽的東西，這就是藝術，這亦使她立志成為一名攝影師。

Flora使用精緻的照片處理來創造超現實的圖像，其主題是身份、關係、情感和夢想。她高超的技術和微妙的概念性想法，創造出對普遍情感美麗的關注，從慾望和願望到絕望和失去。

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同時，Flora擅長抓住人類心理的複雜力量和脆弱性。她熟練地將黑暗的幻想和虛幻夢境形象化，利用不可思議和巧妙的隱喻，同時解開在城市世界中思考、感受、夢想和表達的含義。她的作品經常以女性身體為特色，她玩弄隱藏和揭示眼睛或臉部，只留下女性的形式，探索女性代表和身體與自我之間的關係問題。

Flora曾在歐洲和美國舉辦過國際展覽，並在波士頓的Lanoue畫廊舉辦過個展，也曾在法國羅浮宮展出。她的作品在2014年成為Adobe Photoshop的代言人，並在2019年為Adobe的Creative Cloud製作企業形象。她的空靈美學贏得多個藝術獎項，並獲得包括《觀察家報》和《BBC文化》等媒體的好評。她進入美國福布斯30歲以下的名單，2021年哈蘇公司選擇她作為第一個年度女英雄。她亦是佛羅倫斯雙年展的大贏家之一。

假如大家對Flora Borsi的作品感興趣，不妨到她的網頁、IG、Twitter、Facebook了解更多。

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