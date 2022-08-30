微軟共同創始人保羅艾倫珍藏拍賣　估價逾10億美元　焦點畫作介紹

撰文：何國龍
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微軟有兩位創始人分別是比爾·蓋茨及保羅·艾倫，前者是為人所熟知的富豪及慈善家，保羅·艾倫於2013年亦入選全球富豪榜排名第53位，而且在2010年率先簽署《捐贈宣言》承諾捐出大部分財產作慈善用途。說起保羅·艾倫來，是因為在11月即將在佳士得舉行一場來自保羅·艾倫珍藏的拍賣，珍藏估價超逾10億美元。

保羅·艾倫（圖片來源：Wiki）

保羅·艾倫2018年逝世，享年65歲，他生前作出超過26.5億美元的慈善捐獻，而且大部分都對於人類文明及科技作出莫大的貢獻。他在1986年成立首個慈善基金會，及後2003年設立艾倫研究所，研究所對於腦科學、細胞科學和免疫學作出過多項革命性的科學突破。在他的眼中也不只得科技，他是一位博學多才之士，亦對藝術和文化深感興趣，他在2000年開設享譽全球的流行文化博物館，收藏藝術幾十年，當中不乏大師之作，於90年代曾以匿名方式將珍藏借出予世界各地的博物館展出，樂於分享藝術，他曾說過：「你知道這些作品會比你更加長壽，你只不過是它們的臨時保管人。」

《聖維克多山》（1888至1890年作）（圖片來源：佳士得）

是次拍賣由保羅·艾倫的遺產委員會與佳士得合作舉行，所有拍賣收益將會按照艾倫的遺願撥捐慈善用途，估價超逾10億美元，將成為拍賣史上規模最大的其中一項盛事。拍賣的其中一個焦點有保羅·塞尚（Paul Cézanne）的《聖維克多山》，估價將會超過1億美元。保羅·塞尚是對當代藝術影響重大的一位著名法國畫家，風格介於印象派到立體主義畫派之間，他的作品對馬蒂斯及畢卡索這些大師亦有極大的影響。

保羅·塞尚（圖片來源：Wiki）

塞尚認為作畫不只是盲目地去複製現實，而是尋求各種關係的和諧。這個想法深深影響著當時的藝術家，令他們由本來推崇真實地呈現自然轉為表現自我，從中產生了林林總總的形式主義流派，推動了現代繪畫的潮流，其晚年備受藝術界所推崇，而被尊稱為「現代繪畫之父」。

塞尚另一幅聖維克多山《Mont Sainte-Victoire and the Viaduct of the Arc River Valley》，1882年至1885年作（圖片來源：大都會藝術博物館）

塞尚最著名的其中一個系列，也是這次拍賣的焦點之作——《聖維克多山》，約在1888至1890年作。原來他的住所可以望見整座聖維克多山，所以他以此為對象畫過數十幅《聖維克多山》，而且每一幅隨著時間的推移都有作畫風格上的改變，愈見進步，特別彰顯出他強調的「和諧感」。晚年作品開始抽象化，反而更奔放地運用色彩。這位大師於1906年因為肺炎與世長辭，被安葬在家鄉普羅旺斯。

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