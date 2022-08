微軟共同創始人保羅艾倫珍藏拍賣　估價逾10億美元　焦點畫作介紹

微軟有兩位創始人分別是比爾·蓋茨及保羅·艾倫,前者是為人所熟知的富豪及慈善家,保羅·艾倫於2013年亦入選全球富豪榜排名第53位,而且在2010年率先簽署《捐贈宣言》承諾捐出大部分財產作慈善用途。說起保羅·艾倫來,是因為在11月即將在佳士得舉行一場來自保羅·艾倫珍藏的拍賣,珍藏估價超逾10億美元。



保羅·艾倫2018年逝世,享年65歲,他生前作出超過26.5億美元的慈善捐獻,而且大部分都對於人類文明及科技作出莫大的貢獻。他在1986年成立首個慈善基金會,及後2003年設立艾倫研究所,研究所對於腦科學、細胞科學和免疫學作出過多項革命性的科學突破。在他的眼中也不只得科技,他是一位博學多才之士,亦對藝術和文化深感興趣,他在2000年開設享譽全球的流行文化博物館,收藏藝術幾十年,當中不乏大師之作,於90年代曾以匿名方式將珍藏借出予世界各地的博物館展出,樂於分享藝術,他曾說過:「你知道這些作品會比你更加長壽,你只不過是它們的臨時保管人。」

是次拍賣由保羅·艾倫的遺產委員會與佳士得合作舉行,所有拍賣收益將會按照艾倫的遺願撥捐慈善用途,估價超逾10億美元,將成為拍賣史上規模最大的其中一項盛事。拍賣的其中一個焦點有保羅·塞尚(Paul Cézanne)的《聖維克多山》,估價將會超過1億美元。保羅·塞尚是對當代藝術影響重大的一位著名法國畫家,風格介於印象派到立體主義畫派之間,他的作品對馬蒂斯及畢卡索這些大師亦有極大的影響。

塞尚認為作畫不只是盲目地去複製現實,而是尋求各種關係的和諧。這個想法深深影響著當時的藝術家,令他們由本來推崇真實地呈現自然轉為表現自我,從中產生了林林總總的形式主義流派,推動了現代繪畫的潮流,其晚年備受藝術界所推崇,而被尊稱為「現代繪畫之父」。

塞尚另一幅聖維克多山《Mont Sainte-Victoire and the Viaduct of the Arc River Valley》,1882年至1885年作(圖片來源:大都會藝術博物館)