黃子華｜高質喜劇《飯戲攻心》由頭笑到尾｜何故火鍋館︱何故專欄

《飯戲攻心》是一部高質素的港產笑片，一部讓觀眾由開場笑到散場的溫馨喜劇。



《飯戲攻心》海報

《飯戲攻心》是資深編劇陳詠燊第二部導演作品，比處男作《逆流大叔》更爆笑，卻更感人，而且更有意思！

《飯戲攻心》本來是2022年的賀歲片，卻因為疫情而延遲至九月中秋才「齊人開飯」，但個人覺得更合適，也更貼近「團圓」的主題。

《飯戲攻心》劇照

《飯戲攻心》看似是以由《家有囍事》開始的「一家三兄弟」賀歲片結構為基礎，實際上卻是一部承傳了香港特色的廣東話喜劇，超越了過往的「賀歲片」，任何時間觀看都不會過時，陳詠燊果然盡得馬偉豪的真傳！

《飯戲攻心》劇照

《飯戲攻心》的片名充滿本土色彩，角色形象鮮明，大佬陳鴻（黃子華 飾）的沉鬱、二佬陳禮（張繼聰 飾）的精叻、三佬陳熹（陳湛文 飾）的戇直，Monica（鄧麗欣 飾）的麻甩、Josephine（王菀之 飾）的傻氣、Moew（林明禎 飾）的可愛，雖然以對話為主，卻每一場都擦出火花，借用陳詠燊的說法，每一餐都有如華山論劍，由二人的對手戲到六人的群戲，都見到陳詠燊精心設計的衝突和矛盾，最重要是每個角色都有最少一句令觀眾留下深刻印象的金句！

《飯戲攻心》劇照

《飯戲攻心》的六位主角都非常精彩，黃子華揮灑自如，有笑有淚，來屆金像獎「最佳男主角」大熱之一；張繼聰一貫的搞笑，以守代攻，成功搶戲；陳湛文即使面對兩大喜劇高手，也有不俗的表現，是非常出色的下靶位；林明禎無疑是亮點所在，她也很清楚自己的角色，一舉手、一投足、一個眼神，都不經意地散發出女神的光芒，她和黃子華的幾場感情戲都演得很好，足以證明她不是花瓶；王菀之的節奏感恰到好處，比當年憑《金雞SSS》同時勇奪第34屆香港電影金像獎「最佳女配角」和「最佳新演員」進步了不少；相比之下，鄧麗欣太正經，她可以更奔放、更燥狂、更不顧儀態，在最後高潮的一幕就略嫌未夠「跳掣」；然而，最大驚喜卻是只出一場卻足以畫龍點睛的廖子妤⋯⋯

《飯戲攻心》劇照

《飯戲攻心》跟《逆流大叔》一脈相承，進一步建立起陳詠燊的電影風格。如果將兩部電影的三位男主角互相比較，就會發現千絲萬縷的關係：陳鴻和陳龍（吳鎭宇 飾），都是「逆流大叔」，都是深情曖男；陳禮和黃淑儀（潘燦良 飾），都是有點古古惑惑；陳熹和威廉（胡子彤 飾），都是鬱鬱不得志的運動員。與此同時，陳詠燊繼續將其至愛《英雄本色》的台詞發揚光大，也將其編劇舊作的元素一再重現。如果你仍記得《追擊8月15》的劇情，三佬的電競隊名為「邪釘橫輝」，絕對會令你開懷一笑。如果Josephine一角名為「美鈴」或「大喜」，相信會更有趣⋯⋯

《飯戲攻心》劇照

《飯戲攻心》是陳詠燊給自己的劇本遊戲，也是他對香港人的真誠勉勵！「一間屋，六個人，五餐飯，一齣戲」，既讓香港人再次在戲院裡一起捧腹大笑，也讓香港人明白「屋企人，一齊行」，而且要「打開門，行出去，去遠啲」，因為「屋企人喺邊度，邊度都係我哋嘅屋企」！我們要守護不是有形的「一間屋」，而是無形的「一個家」！即使各散東西，我們仍然一家人！一起努力！加油！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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