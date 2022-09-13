羅馬尼亞鐵漢柔情藝術家　粗獷工業鐵絲鑄造經典名人雕像

羅馬尼亞藝術家Darius Hulea用工業金屬絲雕塑歷史人物的肖像。通過使用工業金屬絲，他可以將歷史人物草圖以立體形式展現出來，金屬線雕塑給人留下了獨特而深刻的印象。



Hulea在克盧日納波卡藝術與設計大學獲得了視覺藝術的博士學位。他在很小時候就意識到自己對藝術和工藝的興趣，他祖母擅長編織傳統幾何織物，而他祖父則在經常使用農具工作，這些手工藝的接觸經驗，激發了他將藝術和工業材料互相結合。

+ 6

Hulea曾說︰「我在大學二年級的時候發現，現代史上的偉大藝術家們都使用了在空間中繪畫的原理，或者通過不同的金屬結構來繪製空間。有些人，像畢卡索，使用了回收材料，或者像考爾德和大衛史密斯，使用了工業材料。那一刻是我現在正在做的雕塑的轉捩點。對我來說，這種類型的繪畫是我們在文藝復興時期的偉大藝術家如米開朗基羅和達文西的草圖中發現的——嚴肅而現實的構圖，任何人都可以理解。」

「我希望人們能夠理解，我所做的只是以一種新的方式，在過去的耐用材料中進行繪畫，」Hulea分享道︰「然後，我可以作為一個藝術家，通過尋找在過去的歷史中描述我們現在的立體例子，來探索和研究神話、文藝復興和現代思維。」

假如你對Darius Hulea的作品感興趣，不妨到他的IG了解更多。

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像逼真到爆！】