英女王逝世｜揭露神秘王室生活點滴　三本好書構建更全面女王印象

【英女王逝世】英女王伊利沙伯二世今日（8日）逝世，享年96歲。伊利沙伯二世從1952年登基，在位70年，是英國史上統治最久的君主。自英女王25歲登基開始，其私生活便引起普羅大眾好奇，她在位期間不常接受採訪或透露個人生活細節，充滿神秘感。這次我們介紹三本好書，讓我們得以窺探英女王的日常生活，深入了解她壯麗一生。



《伊莉莎白女王：一位現代君主的傳記》（封面圖片）

書名：伊莉莎白女王：一位現代君主的傳記

作者： 莎莉．貝德爾．史密斯

出版社：廣場出版



在公眾目光下，女王形象端莊、威嚴、神秘，鮮有書籍記載伊利沙伯二世鏡頭以外的生活。傳記作家莎莉．貝德爾．史密斯通過一系列訪談以及研究從未被披露的文獻，鉅細靡遺地描繪英女王伊利沙伯二世的公私生活。書中揭露女王人性化一面，從早年在王位和母親角色間的掙扎平衡、與結褵73年的丈夫菲利普親王之間的生活點滴，到與孩子間的關係起伏均仔細描繪，讓我們得以窺探鏡頭背後的女王生活。

在執筆英女王傳記前，史密斯曾出版多本皇家人物傳記，其中《Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life》一書更成為《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》暢銷書。史密斯這本有關伊莉莎白二世的傳記贏得2012年華盛頓歐文優秀文藝獎和2012年Goodreads讀者選擇獎的歷史傳記最佳讀物。

書名：伊莉莎白二世：女王的旅程

作者： 羅伯特·哈德曼

出版社：印刷工業出版社



著名皇家傳記作家羅伯特·哈德曼，對君主制和王室有深入研究，採訪過許多王室成員，其中包括威爾士親王、菲力浦親王和劍橋公爵。在位期間，女王曾因公訪問全球130多個國家。在這本2018年出版的英女王傳記中，哈德曼記載她任內最重要的幾次國際訪問，詳述每次訪問期間王室團隊的準備工作和保安措施，亦涵蓋訪問期間趣味軼事，塑造鮮活的女王形象，並探索女王作為在國際社會中的定位。

在書中哈德曼寫道：「沒有人知道她實際走過幾多公里。沒有一位君主，或者沒有任何一位領導人，能與她的足跡比肩。」

Queen Elizabeth II: Portraits by Cecil Beaton（封面圖片）

書名：Queen Elizabeth II: Portraits by Cecil Beaton

作者：Susanna Brown、Cecil Beaton

出版社：Victoria & Albert Museum



最後一本推薦書籍是上世紀王室御用影師Cecil Beaton（1904-1980）的攝影集。他曾是戰地攝影師，同時是跨界服裝設計師，曾以《窈窕淑女》及《金粉世界》獲得奧斯卡最佳服裝設計獎。他為英國王室掌鏡將近40年，女王的經典加冕照片正是出自他手。本書輯錄多幅Beaton為伊利沙伯二世所拍的照片，藉此探究他對於30年代至60年代王室公眾形象塑造的深遠影響。

Cecil Beaton/ Full-throttle Fairytale Monarch（1953）

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