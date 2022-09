英女王逝世｜揭露神秘王室生活點滴　三本好書構建更全面女王印象

【英女王逝世】英女王伊利沙伯二世今日(8日)逝世,享年96歲。伊利沙伯二世從1952年登基,在位70年,是英國史上統治最久的君主。自英女王25歲登基開始,其私生活便引起普羅大眾好奇,她在位期間不常接受採訪或透露個人生活細節,充滿神秘感。這次我們介紹三本好書,讓我們得以窺探英女王的日常生活,深入了解她壯麗一生。



《伊莉莎白女王:一位現代君主的傳記》(封面圖片)

書名:伊莉莎白女王:一位現代君主的傳記

作者: 莎莉.貝德爾.史密斯

出版社:廣場出版



在公眾目光下,女王形象端莊、威嚴、神秘,鮮有書籍記載伊利沙伯二世鏡頭以外的生活。傳記作家莎莉.貝德爾.史密斯通過一系列訪談以及研究從未被披露的文獻,鉅細靡遺地描繪英女王伊利沙伯二世的公私生活。書中揭露女王人性化一面,從早年在王位和母親角色間的掙扎平衡、與結褵73年的丈夫菲利普親王之間的生活點滴,到與孩子間的關係起伏均仔細描繪,讓我們得以窺探鏡頭背後的女王生活。

在執筆英女王傳記前,史密斯曾出版多本皇家人物傳記,其中《Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life》一書更成為《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》暢銷書。史密斯這本有關伊莉莎白二世的傳記贏得2012年華盛頓歐文優秀文藝獎和2012年Goodreads讀者選擇獎的歷史傳記最佳讀物。

書名:伊莉莎白二世:女王的旅程

作者: 羅伯特·哈德曼

出版社:印刷工業出版社



著名皇家傳記作家羅伯特·哈德曼,對君主制和王室有深入研究,採訪過許多王室成員,其中包括威爾士親王、菲力浦親王和劍橋公爵。在位期間,女王曾因公訪問全球130多個國家。在這本2018年出版的英女王傳記中,哈德曼記載她任內最重要的幾次國際訪問,詳述每次訪問期間王室團隊的準備工作和保安措施,亦涵蓋訪問期間趣味軼事,塑造鮮活的女王形象,並探索女王作為在國際社會中的定位。

在書中哈德曼寫道:「沒有人知道她實際走過幾多公里。沒有一位君主,或者沒有任何一位領導人,能與她的足跡比肩。」

Queen Elizabeth II: Portraits by Cecil Beaton(封面圖片)

書名:Queen Elizabeth II: Portraits by Cecil Beaton

作者:Susanna Brown、Cecil Beaton

出版社:Victoria & Albert Museum



最後一本推薦書籍是上世紀王室御用影師Cecil Beaton(1904-1980)的攝影集。他曾是戰地攝影師,同時是跨界服裝設計師,曾以《窈窕淑女》及《金粉世界》獲得奧斯卡最佳服裝設計獎。他為英國王室掌鏡將近40年,女王的經典加冕照片正是出自他手。本書輯錄多幅Beaton為伊利沙伯二世所拍的照片,藉此探究他對於30年代至60年代王室公眾形象塑造的深遠影響。

Cecil Beaton/ Full-throttle Fairytale Monarch(1953)

