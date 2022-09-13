查理斯三世｜新任英國國王也是一流的水彩畫家　積極力撐藝術活動

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）於上星期逝世，查理斯即位新任英國國王並取頭銜為查理斯三世。伊利沙伯二世是世界上在位最長的女王，而查理斯本來亦是世界上在位最長的王儲，也因為其全名為「Charles Philip Arthur George」，所以他可以從全名中其中一個名字作為頭銜，最後選了查理斯。除此之外，現年73歲的查理斯亦有著眾多名銜及身份，今回重點介紹的是水彩畫家這一身份。



圖片來源：www.princeofwales.gov.uk

查理斯三世曾說過自己是一名狂熱的業餘畫家，在時間許可的情況下都會作畫，話雖如此，但對於「業餘」而言亦是一流的。據說每年限量產出的水彩印刷品每張可以賣得1.5萬英鎊，只在專門店有售，還未計在二手市場流通的，還會結集成畫冊，深受民眾歡迎。

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雖然水彩是他最愛的興趣，多年來亦達成了不少驚人的成就，他是一位出色的潛水員，亦是首位成功完成降落傘團訓練課程的王室成員，在訪問瓦努阿圖島時被當地授予Mal Menaringmanu（高級酋長）的頭銜，另外還會參與賽車、帆船運動、打馬球等活動。除此之外，他是著名的環保主義者，早在1970年公開談論他對污染、塑料及對自然世界的影響的擔憂，他在青年就業、環境可持續性、教育和藝術等領域創立了近二十個慈善機構，總共成為了多達420多家慈善機構的主席或贊助人。剛才說過他的水彩畫作價值不菲，其實所售出的營利都會全數歸於他所創立的「查理斯王子慈善基金」（Prince of Wales’s Charitable Foundations），現已籌得600萬英鎊以上的善款。

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關於最常見的創作靈感，大多是戶外風景，原來查理斯三世出了名作畫速度快，亦是他選擇水彩的原因之一，可以在出遊或公幹期間在行程的狹縫之間抽出時間來作畫。由於深愛藝術所以創辦了皇家繪畫學校，希望可以無分背景及能力，讓所有人都有機會平等地接觸藝術，同時亦擔任英國皇家水彩畫家協會榮譽會員，在其他的藝術範疇方面，也是英國皇家芭蕾舞團主席兼皇家歌劇院贊助人，不時會以私人身份出席表演及藝術活動。於1994年，英國皇家郵政局將他的水彩畫用來出版郵票，讓公眾可以輕鬆收藏到他的作品。