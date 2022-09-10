美國藝術家以畫作寓言末日　機器廢棄城市、恐龍重生盼引環境關注

美國藝術家Michael Kerbow創作了超現實主義的烏托邦世界及末日世界繪畫，通過繪畫質疑人們在這個世界上的選擇的合理性。



Michael Kerbow是一位駐三藩市的藝術家，他的作品有多種媒介，包括繪畫、素描、組合和數位處理的攝影。他在紐約普拉特學院獲得了他的藝術碩士學位。他的作品已經在國內和國際上展出，並出現在多個出版物上。他曾兩次被提名為SFMOMA著名的SECA獎的候選人。

Michael的第一個畫室是在一個毗鄰聯邦超級基金的場地。該地區曾經是一個海軍基地的垃圾填埋場。它現在是一片雜草叢生的土地，到處是不祥的白色管道，用來排放下面埋藏的東西。Michael曾經好奇想知道那裡埋藏著什麼，以及他在這樣一個有毒的地方附近是否會危及他的健康。對這些問題的思考，最終使他開始思考人們對世界的廣泛影響。他之前作為印刷廣告的修圖師的工作，已經讓他敏銳地意識到人們社會對猖獗的消費的渴望。而這個劇毒的垃圾填埋場，則清楚地證明了缺乏遠見是如何導致重大的環境破壞。

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在過去的十年裡，Michael的藝術探索了人們工業化社會對生態環境的影響。他對是什麼促使人們的集體行動，以及它們如何影響人們未來的生存能力，感到很好奇。他試圖質疑人們的選擇的合理性，並試圖揭示人們的願望和他們的表現之間可能存在的對立面。Michael的畫作是關於人類世界的寓言，以及對人們未來可能的設想。他試圖提煉出他今天所看到發生的事情，以便其他人可以更好地理解等待著我們的明天。

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氣候變化是Michael藝術中的一個主要主題。這是因為他認為它是一個生存的威脅，是人們今天面臨的最重要的問題。然而，對這樣一個嚴肅的主題進行藝術創作是一個很大的挑戰，如何使作品具有吸引力。沒有人希望面對清醒的內容，讓他們感到不舒服並轉身離開。這就是為什麼他使用視覺手段，如鮮豔的色彩、複雜的細節，有時甚至是幽默，來使他的作品具有吸引力。Michael試圖做出美麗的、富有想像力的畫作來吸引觀眾，這樣他們就會更容易接受和考慮其中可能存在更陰鬱的敘述。

用他的話說︰「我的作品探討了我們與周圍環境接觸的方式，以及我們的行為對我們生活的世界可能產生的後果。通過我的作品，我試圖質疑我們選擇的合理性，並試圖揭示我們的願望和我們的表現之間可能存在的對立。最近，我的作品專注於為我們的社會提供動力的機制，並研究它們如何影響對可能的未來的構建。」

假如你對Michael Kerbow的作品感興趣，不妨前往他的網頁、IG了解更多。

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