《深宵閃避球》最揸流灘運動電影？搞笑中瀰漫哲理勵志︱何故專欄

《深宵閃避球》，雖然以「可能係香港史上最揸流灘嘅運動電影」作為宣傳，其實是一部既搞笑又有哲理的本土青春勵志電影！



《深宵閃避球》電影海報

《深宵閃避球》的10名主角，都是不折不扣的失敗者，也是當下不少香港人的寫照，觀眾可以從不同角色身上找到共鳴。

《深宵閃避球》電影海報

久違了的鄭伊健，飾演「吹水唔抹咀、歪理當真理」的教練劉志聰，唏噓中充滿喜感，由習慣逃避問題到悟出閃避球的真諦，有意思！更有意思的是，由另一位「古惑仔」錢家樂飾演他由中學時代開始的宿敵，絕對是神來之筆！

《深宵閃避球》電影劇照

周家怡演活了「在體制狹縫間盡做」的外展社工楊琦（又名「楊姑」，取「羊牯」之諧音），純真戇直好可愛！有趣的是，她雖然不斷幫助一班「粉青」，但其實她才是最需要被幫助的人！

李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤和宋嘉儀，八名年輕女演員飾演的「粉青」少女，各有憤怒的原因，外型和台詞都各有特色，各自各精彩！

新晉導演應智贇身兼編劇，他今次不按常理出牌，講故事的方法非常漫畫化，個別角色的演繹更略嫌浮誇，未必人人都可以接受，但勝在節奏明快、笑料充足，而且笑中有淚，成功牽動觀眾情緒。

《深宵閃避球》有好多金句！例如將「喺邊度跌低，就喺邊度企返起身！」改為「喺邊度跌低，就要喺邊度再跌低！」、還有「唔想輸，先要識得避；想要贏，就要接得住！」、以及「選擇逃避，只係等待時機⋯⋯」等，也許真的可以作為我們在逆境中的座右銘。

《深宵閃避球》以閃避球比喻人生，在「閃」和「避」之間，尋找在社會狹縫中的生存之道，重點是要毋忘初心，而且及時離開我們的「Comfort Zone」！然而，最重要其實是英文片名「Life Must Go On」，這既是鄭志聰在經歷起跌後的覺悟，相信也是導演對觀眾的勉勵。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）



作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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