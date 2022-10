韓國⼗⽉⽂化節｜女高音巨星曹秀美獻唱　35個藝術文化活動一覽

「第十二屆韓國十月文化節」,將於10月以「韓國之興」(한국의 흥)為主題正式開鑼。在10至11月期間,香港市民可以通過表演藝術、視覺藝術、電影、體育和K-Food等超過35個藝術和文化項目,體驗韓國的不同魅力。



「韓國⼗⽉⽂化節」由⼤韓⺠國駐香港總領事館及駐香港韓國⽂化院主辨,⼤韓⺠國外交部﹑⽂化體育觀光部共同合作。⽂化節從多⾓度為觀眾展示多元化的韓國⽂化,以⾳樂劇、當代舞蹈、古典及流⾏⾳樂、電影、展覽、韓食等,向普羅⼤眾送上⼀場精彩紛呈的盛會。「韓國⼗⽉⽂化節」的宗旨為宣揚韓國⽂化及促進韓港之間的交流合作,⾃2011年舉⾏⾄今,已吸引逾百萬香港市⺠踴躍參與。

以K-Pop及韓國文化為主題的「Korean Culture Scene」精彩活動

K-Pop現時在全球人氣高企,而香港作為亞洲的國際都會,亦不例外。在今年的文化節中,駐香港韓國文化院將與韓國文化體育觀光部的海外文化弘報院(KOCIS)及其他國家和城市的五個韓國文化院合辦名為「Korean Culture Scene」的特別韓國文化節目系列。香港市民將能夠參與各項以K-Pop為主題的精彩活動。

駐香港韓國⽂化院將於11⽉5⽇下午6時在九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉⾏「K-Pop Community Festival」。這個慶典是眾多香港K-Pop舞團聚首一堂的盛會,觀眾可欣賞到香港不同K-Pop舞團的熱情演出,伴隨著最受K-Pop粉絲喜愛的歌曲舞蹈,投入一場難忘的K-Pop體驗。此外,為了給觀眾創造最真實的體驗,人氣女團OH MY GIRL將通過直播的方式參與活動。

相信因為疫情影響,不少人已經很久沒有「回鄉」了吧?為了一解大家的旅行癮,重新感受韓國的氣息,「韓國廣場2022」將於10月22至23日在西九龍文化區藝術公園舉行。「韓國廣場」是個市集模式的開放文化空間,以韓國飲食﹑生活用品及文化為主,期間展銷多種韓國產品。現場更可欣賞音樂﹑跆拳道等精彩文化表演。

為慶祝霹靂舞成為 2024 年巴黎奧運會正式項目,韓國音樂會「Meet the world, Center of the world」將於11月6日,在九龍灣國際展貿中心展貿廳3為大家帶來韓國頂級霹靂舞團與韓國混合音樂團體的合作舞台。曾在國際B-boy五大賽事中獲得世界首個大滿貫的韓國B-boy舞團「JINJO CREW」首次來港舉行演出,並與韓國混合音樂團體「情歌樂會」帶來合作舞台。

如果你是追星族,相信都會擁有一枝應援手燈。在10月25日至11月26日期間,駐香港韓國文化院將舉辦「Lights of K-Pop 韓星手燈展覽」,展出五十至六十支手燈,讓公眾近距離感受手燈文化。

除了以上的活動之外,Korean Culture Scene的活動還包括「K-Pop, Now Here」展覽、韓國大眾文化講座、K-Pop Dance Video Contest「Dear K-POP from Hong Kong」放映活動、「Meet Again」韓星演唱會播映會等。

韓國十月文化節2022 重點節目推介

除了上述的表演之外,香港市民亦可以在今年韓國十月文化節欣賞到來自韓國音樂家及表演家的精彩表演。世界著名女高音巨星曹秀美將在11月18日舉行的香港新世代藝術協會音樂節2022「樂在維港」揭幕音樂會中以歌聲俘獲香港聽眾。另外,由韓國藝術綜合大學(K-ARTS)的教授、畢業生、及學生組成的表演團體Hanuri,亦將於11月16至17日舉行的「風物農樂」中,表演韓國傳統音樂,包括被韓國納入為國家無形文化財的「珍島洗金巫祭」。

韓國十月文化節亦會在九月底開始帶來一連串精彩的視覺藝術節目。繼去年之後,香港市民能夠於10月5至8日舉行的典亞藝博2022 展位F2「韓國陶瓷展區」,以及於10月12日至11月19日在駐香港韓國文化院欣賞美麗的韓國現代陶瓷及工藝品。此外,駐香港韓國文化院將於2022年11月24日至2023年1月21日舉辦第二屆公開徵集展覽《RE: Artechne》,展出由四位韓國紡織藝術家——姜花英、宋恩實、吳承娥和李始苑所成立的Fiber4Now的紡織藝術品。Arechne一字是由「art(藝術)」 和「techne(技術)」兩個詞語組成。顧名思義,Fiber4Now定位於Artechne領域,遊走於藝術與科技的邊界。觀眾不難發現每位藝術家都使用不同的媒介和技術,一同展示出最新的韓國紡織藝術。

至於喜歡韓國食物的朋友,就不要錯過「韓食大師班」及「K-Food Top Chef 2022 韓食烹飪比賽」!韓國鄉土飲食文化研究院及世宗DAOM烹飪學校院長金正美將會親臨香港,主持今年的韓食大師班,即場教授烹飪韓國宮廷菜。而K-Food Top Chef 2022 韓食烹飪比賽是香港最大型的韓食烹飪比賽,參賽者需要利用韓國食材及烹飪方法,設計一道獨特﹑有創意的韓式料理。

今年駐香港韓國文化院繼續與香港亞洲電影節合作,精選多部韓國電影與香港大眾分享,讓觀眾更加了解韓國電影的魅力,鼓勵他們繼續支持韓國及亞洲電影。除此之外,駐香港韓國文化院將於10月舉行「韓國獨立電影展演」,為大家帶來3部不同類型的獨立電影作品,希望讓更多香港觀眾認識韓國獨立電影。

除了靜態活動之外,今年的十月文化節亦有不少動態的活動!韓國運動會2022將為你帶來輕鬆有趣的娛樂活動,讓你體驗不同的韓國傳統遊戲,包括在《魷魚遊戲》中曾經玩過的遊戲。另外,駐香港韓國文化院聯同Com2uS China及韓國文化產業振興院合辦2022 韓國電競節:魔靈召喚 ,讓手遊好手們一較高下。

駐香港韓國文化院院長李柍昊表示,近年受到疫情影響,韓國與香港之間的文化交流變得困難,但最近各種跡象都顯示情況正在得以改善,「希望港韓交流可以盡快恢復,亦衷心盼望香港市民可以享受今年的韓國十月文化節」。

【活動日程】

