芬蘭達人完全不用剪貼摺出奇幻世界　日本武士西方騎士妖魔鬼怪

Juho Könkkölä是一位24歲的芬蘭摺紙藝術家，他只使用一張方形的紙作為他的藝術媒介。他擁有超過15年的摺紙經驗，專注於創造富有表現力的人類角色。他從歷史、民間故事、神話、書籍、電影、電子遊戲和現實生活觀察中收集靈感。一件作品從計劃過程到在一張紙上摺出成千上萬的折痕，創作過程可能需要幾個月的時間。他非常熱中於學習新技能和完善他的藝術技巧，以完成最瘋狂的想法。



Juho Könkkölä用摺紙藝術創作各式各樣的紙製人物角色。他的創作完全不進行任何切割，單單只靠摺疊，但仍然製作出令人驚訝的細節。Juho其中一件最引人注目的作品，是一個日本武士。這名武士揮舞着手中的劍，他甚至能夠描繪出傳統盔甲的精髓，包括尖尖的頭盔（Kabuto）和有鱗的大腿盔甲（Haidate）。在這種複雜程度下，很難相信這個武士是在沒有切割紙張或使用膠水的情況下製作而成。

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「我從我之前的摺紙武士中得到了這個角色的想法，我幾乎是在一年前（2020年3月）完成的。」Juho在一次訪問中說︰「這件作品本身就很成功，它把我的風格推向了一個我沒想到的方向，但我知道這是需要進一步探索的東西。但它仍然讓我覺得，我可以摺出一個更好的武士。」

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2020年秋天，他決定重新製作這個人物。「我以之前的武士為起點，開始逐一重新設計其特徵。最後我重新設計了所有的部件，我不斷找到新的方法為這個角色增加更多細節。」他從一張95厘米（約37.4英吋）的方形溫州宣紙開始。然後，他對材料進行了預壓，以便為雕塑的形成做準備。他在Instagram上解釋說：「預剪的紙張有大量褶皺，即使摺完這些褶皺，在完成之前仍有很多工作要做。你可以看到每個部份在摺疊過程中是如何發展的。」

Juho花了幾天時間預先在紙上摺上摺痕，然後再花了一個月的時間來完成和塑造這個人物。在隨後的照片中，Juho分享了武士是如何一點一點地開始形成，利用活頁夾以及從大到小的摺痕，使這個立體模式變得足夠大去獨立支撐起。

總的來說，這個武士從計劃到執行花了三個月的時間完成。事實上，Juho在摺疊最後一個角色之前，將其摺疊了四次。往下看，從正面到背面都有令人難以置信的細節。

假如你對Juho Könkkölä的作品感興趣，不妨前往他的網頁、IG、YouTube了解更多。

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