全新風格懸疑奇案黑色喜劇《一台殺戲》｜何故火鍋館︱何故專欄

撰文：何故
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《一台殺戲》（See How They Run)，認真又惡搞的推理喜劇，充滿英式幽默，結局出人意表，如果你熟悉克莉絲蒂的作品和生平，將會更有趣味！

《一台殺戲》海報

《一台殺戲》發生在1953年的倫敦，由著名「謀殺天后」阿嘉莎・克莉絲蒂（Agatha Christie）創作的舞台劇《捕鼠器》（The Mousetrap），剛好在西區劇院上演第100場，此劇大受歡迎，正計劃搬上大銀幕，但來自荷里活的大導演卻突然被殺害，伏屍劇院舞台中央，隨後更引發連環離奇命案。厭世老差骨和烏龍新紥女警被迫合作查案，發現劇院的台前幕後都有殺人嫌疑，卻亦有可能成為下一個受害者⋯⋯

《一台殺戲》劇照

談到克莉絲蒂的作品，大家較熟悉的應該是已多次改編電影和劇集的《東方快車謀殺案》（Murder On The Orient Express）、《尼羅河謀殺案》（Death On The Nile）、又或是《無人生還》（And Then There Were None），然而，對於喜愛舞台劇的朋友，《捕鼠器》更具代表性，該劇自1952年10月6日在倫敦西區首演，一直持續至今（2020年3月16起因為疫情而暫停演出，2021年5月17日起繼續公演），在2018年9月18日上演了27,500場，是現時歷史上公演時間最長的舞台劇，正邁向第30,000場的里程碑！今年適逢《捕鼠器》公演70週年紀念，和《捕鼠器》有關的電影《一台殺戲》面世，有意思！認真有意思！

《一台殺戲》劇照

《一台殺戲》是典型「誰是真兇？」（Whodunit）模式的懸疑奇案，死者是《布達佩斯大酒店》男主角、金像影帝艾哲倫保迪（Adrien Brody）飾演令人非常討厭的荷里活導演科佩尼（Leo Köpernick），他也是故事的敘述者。《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）金像男星森洛維（Sam Rockwell）飾演厭世老差骨Stoppard，以及《法蘭西諸事週報》女星、四度提名奧斯卡的演技派新生代茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）飾演烏龍新紥女警Stalker。其他星級疑兇包括：《皇家特工：第一任務》（The King’s Man）人氣新星哈里斯迪堅臣（Harris Dickinson）飾演真實的著名英國演員Richard Attenborough、英國金像獎得主里斯謝爾史密斯（Reece Shearsmith）飾演真實的英國著名電影監製Sir John Woolf、英國金像獎影后羅芙韋臣（Ruth Wilson）飾演劇院經理兼克莉絲蒂的好友Petula Spencer、艾美獎提名男星大衛奧伊羅奧（David Oyelowo）飾演電影版《捕鼠器》的編劇Mervyn Cocker-Norris、英國學術電視獎（British Academy Television Awards）視帝查理古柏（Charlie Cooper）飾演戲院帶位員。在真與假之間，原創與改編之間，呼應克莉絲蒂以1945年12歲男孩丹尼斯歐尼爾（Dennis O'Neil）遇害的真實命案來創作《捕鼠器》，加上最後高潮竟然發生在克莉絲蒂位於牛津郡沃靈福德（Wallingford）附近的住所冬溪屋（Winterbrook House），開創出全新風格懸疑奇案黑色喜劇。

《一台殺戲》劇照

新晉導演湯佐治（Tom George）憑BBC電視劇《This Country》贏得英國學術電視獎的最佳喜劇（查理古柏正是憑本劇獲得視帝殊榮），今次特別滲入了類近鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）的玩味風格，以精警抵死的對白、節奏明快的剪接、匠心獨運的拍攝，製作出一部劃時代且言之有物，對美式通俗流行文化充滿反思的英國電影。

《一台殺戲》劇照

《一台殺戲》以五十年代的倫敦西區劇院為背景，全片在著名劇院The Old Vic、The Dominion Theatre、St Martin’s Theatre、以及華麗五星級酒店Savoy Hotel實景拍攝，懷舊考究的服飾、髮型和佈景，別具風味格調，呈現出二次大戰後英國百廢待興的眾生相，這是英國婦女開始在社會上擁有更多發展機會的新世代，女性觀眾應該特別有共鳴。

《一台殺戲》劇照

《一台殺戲》，平衡了懸疑和喜劇元素，向一代天后致敬同時，既承傳了英國本土文化，更見證了大時代的變遷，結局足以媲美《捕鼠器》的峰迴路轉，是近年難得的推理佳作。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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