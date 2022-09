全新風格懸疑奇案黑色喜劇《一台殺戲》｜何故火鍋館︱何故專欄

《一台殺戲》(See How They Run),認真又惡搞的推理喜劇,充滿英式幽默,結局出人意表,如果你熟悉克莉絲蒂的作品和生平,將會更有趣味!



《一台殺戲》海報

《一台殺戲》發生在1953年的倫敦,由著名「謀殺天后」阿嘉莎・克莉絲蒂(Agatha Christie)創作的舞台劇《捕鼠器》(The Mousetrap),剛好在西區劇院上演第100場,此劇大受歡迎,正計劃搬上大銀幕,但來自荷里活的大導演卻突然被殺害,伏屍劇院舞台中央,隨後更引發連環離奇命案。厭世老差骨和烏龍新紥女警被迫合作查案,發現劇院的台前幕後都有殺人嫌疑,卻亦有可能成為下一個受害者⋯⋯

《一台殺戲》劇照

談到克莉絲蒂的作品,大家較熟悉的應該是已多次改編電影和劇集的《東方快車謀殺案》(Murder On The Orient Express)、《尼羅河謀殺案》(Death On The Nile)、又或是《無人生還》(And Then There Were None),然而,對於喜愛舞台劇的朋友,《捕鼠器》更具代表性,該劇自1952年10月6日在倫敦西區首演,一直持續至今(2020年3月16起因為疫情而暫停演出,2021年5月17日起繼續公演),在2018年9月18日上演了27,500場,是現時歷史上公演時間最長的舞台劇,正邁向第30,000場的里程碑!今年適逢《捕鼠器》公演70週年紀念,和《捕鼠器》有關的電影《一台殺戲》面世,有意思!認真有意思!

《一台殺戲》劇照

《一台殺戲》是典型「誰是真兇?」(Whodunit)模式的懸疑奇案,死者是《布達佩斯大酒店》男主角、金像影帝艾哲倫保迪(Adrien Brody)飾演令人非常討厭的荷里活導演科佩尼(Leo Köpernick),他也是故事的敘述者。《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)金像男星森洛維(Sam Rockwell)飾演厭世老差骨Stoppard,以及《法蘭西諸事週報》女星、四度提名奧斯卡的演技派新生代茜爾莎羅倫(Saoirse Ronan)飾演烏龍新紥女警Stalker。其他星級疑兇包括:《皇家特工:第一任務》(The King’s Man)人氣新星哈里斯迪堅臣(Harris Dickinson)飾演真實的著名英國演員Richard Attenborough、英國金像獎得主里斯謝爾史密斯(Reece Shearsmith)飾演真實的英國著名電影監製Sir John Woolf、英國金像獎影后羅芙韋臣(Ruth Wilson)飾演劇院經理兼克莉絲蒂的好友Petula Spencer、艾美獎提名男星大衛奧伊羅奧(David Oyelowo)飾演電影版《捕鼠器》的編劇Mervyn Cocker-Norris、英國學術電視獎(British Academy Television Awards)視帝查理古柏(Charlie Cooper)飾演戲院帶位員。在真與假之間,原創與改編之間,呼應克莉絲蒂以1945年12歲男孩丹尼斯歐尼爾(Dennis O'Neil)遇害的真實命案來創作《捕鼠器》,加上最後高潮竟然發生在克莉絲蒂位於牛津郡沃靈福德(Wallingford)附近的住所冬溪屋(Winterbrook House),開創出全新風格懸疑奇案黑色喜劇。

《一台殺戲》劇照

新晉導演湯佐治(Tom George)憑BBC電視劇《This Country》贏得英國學術電視獎的最佳喜劇(查理古柏正是憑本劇獲得視帝殊榮),今次特別滲入了類近鬼才導演韋斯安德遜(Wes Anderson)的玩味風格,以精警抵死的對白、節奏明快的剪接、匠心獨運的拍攝,製作出一部劃時代且言之有物,對美式通俗流行文化充滿反思的英國電影。

《一台殺戲》劇照

《一台殺戲》以五十年代的倫敦西區劇院為背景,全片在著名劇院The Old Vic、The Dominion Theatre、St Martin’s Theatre、以及華麗五星級酒店Savoy Hotel實景拍攝,懷舊考究的服飾、髮型和佈景,別具風味格調,呈現出二次大戰後英國百廢待興的眾生相,這是英國婦女開始在社會上擁有更多發展機會的新世代,女性觀眾應該特別有共鳴。

《一台殺戲》劇照

《一台殺戲》,平衡了懸疑和喜劇元素,向一代天后致敬同時,既承傳了英國本土文化,更見證了大時代的變遷,結局足以媲美《捕鼠器》的峰迴路轉,是近年難得的推理佳作。

