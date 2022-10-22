人格分裂的兩種刻畫：《妄想代理人》vs.《初戀的惡魔》｜湯禎兆

《妄想代理人》中的蝶野晴美，是一名人格分裂者的角色，我想起最近在《初戀的惡魔》中，坂元裕二同樣有剖劃類近的人物——摘木星砂，不過兩者的取態及方向顯然有所不同。

文：湯禎兆｜原題：分身的刻劃



晴美和她的分身瑪莉亞顯然處於對立關係，兩人處於日夜交替的接駁模式，前者過著常人的生活，既是研究室助手，也是家教老師，且打算與教授成婚，希望早日過小康的幸福生活。而瑪莉亞就是熱衷於色道的應召女郎，且與透過傳真機及電話留言與晴美施加壓力。最終在兩人精神衝突不止下，容貌也變成為扭曲的小丑而暈倒街上。

《初戀的惡魔》中的星砂及蛇女最初也處於對立關係——或者至少坂元裕二想透過敘述詭計來令觀眾循此方向接受，尤其最初在在針對後者留下魔性的暗示。可是發展下去，兩人相互理解及體諒程度卻與日俱增，兩人在夥伴圈中各有所愛，任何一方的消失都是令好友受傷。而與此同時，大家亦同時為重大的冤案努力尋找真相中。分身的存在除了是人生角色及任務的不同外，更重要是乃具體地象徵了潛藏人心底的分身欲望——由逃避到選擇，我們表面上好像無從自控，但又是真實面貌嗎?真相其實沒有人清楚，更遑論分身是由心而發還是外在強加，這正是觀賞上有趣的曖昧空間。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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