日本水稻藝術｜巨型田畫大破健力士世界紀錄　50米高才可眺望全圖

每逢6月，日本都會出現全球最巨型的「稻田藝術畫」，甚至打破健力士世界紀錄？



行田市位於埼玉縣北部，是該縣主要的水稻生產地區之一。自2008年起，該市每年6月都會舉行「稻田藝術」，在稻田中種植不同顏色的水稻植物，創造出一幅幅動人的巨型稻田圖畫。

健力士世界紀錄中只有「世界上最大水稻田」的記錄。於是，當行田市的「稻田藝術」在2011年成為日本最大的面積時，行田市「稻田藝術製作體驗促進會」的小林乙三先生便單獨聯繫了健力士世界紀錄組織，計劃創造出世界上最大的稻田畫。當時的規定是，只有自然生長的水稻植物才能用來表現稻田藝術的色彩。因此，在培育水稻植物和調查秧苗特徵的農民的説明下，共有813名志願者和秧苗體驗者創造了新的記錄。

他們籌備兩年後，在2013年首次嘗試挑戰紀錄，可惜當時用於黃色染色的水稻植物生長不良，該記錄沒有被認證，成為「不完整藝術」。翌年，由於降雨量大，導致水稻種植受到影響，挑戰亦以失敗告終。

在2015年，行田市再接再厲，準備好稻田再次挑戰，共有800多名志願者參加了此次水稻種植。秧苗在播種後很快便被大雨淹沒，一度令農民非常沮喪。幸而，水稻最終健康成長，形成完整圖案。該稻田藝術品被健力士世界紀錄確認為「世界上最大的稻田藝術記錄」，面積達27,195平方米。

今年「稻田藝術」的主題是基於流行的足球動畫《青之蘆葦》，包括主角「青井葦人」在內的三個主要角色被描繪在28,000平方米的稻田裡。

近700名志願者在6月種下了水稻。 他們沿著由繩索連接而成的粗略草圖，種植了四個品種的水稻，包括當地水稻品牌「彩之光輝」（彩のかがやき），形成綠、黑、白、紅四種顏色的圖案，行田市市花「古代蓮」則放置在人物旁邊。

參觀者可以在鄰近的古代蓮會館，從約50米高的觀察室飽覽整個稻田巨畫。8月份，稻田以夏季晴空萬里作為背景，讓遊人耳目一新。8月後，大米的彩色將會逐漸變化，之後可以欣賞到圖案的金色變化。

假如大家6月份到日本旅遊，不妨留意一下行田市引以為傲、全球最大的「稻田藝術」。

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