客家人普遍相信堪輿之說　建屋造墳「行地理」都要問過風水先生？

【藝文編按】在古代，客家人凡是有關建屋造墳之事都必須先咨詢風水先生；今時今日，不少人認為「風水、地理、屋場」問題純屬封建迷信，但原來其中一些建築要求，或者能以科學角度分析？本文摘取自中華書局出版《客家風情誌》第五章〈風水、鬼神信仰〉，介紹客家人傳統風水觀以及今人之於這些學說的態度。



客家建築（圖片來源：笨珍客家公会Facebook）

風水屋場的講究

客家人普遍相信風水屋場堪輿之說。

中國自周朝之後，始有「堪輿」之說；求風水吉地的事，則到秦朝才有。漢朝始見有《堪輿金匱》書十四卷，晋朝的郭璞有《青囊中書》九卷。以後風水學逐漸盛行，有關「風水」學說的書，也越來越多。明朝朱璋的軍師劉伯溫擅於此道，著有《披肝露膽經》；清代的孫光𤋁著有《撼龍經》，梅實之著有《墳宅便覽》。清代以後，風水家楊筠松為人推崇，今客家地方的風水地理先生均尊楊為「楊公先師」，凡為建屋造墳「行地理」，都要先安「楊公先師」之神位。

書名：客家風情誌

作者：黃火興 羅碧雲 李烈原

出版商：中華書局(香港)有限公司



傳統的風水觀

客家地方所謂地理風水，有陰宅陽宅之分，陰宅係指祖公地墳，陽宅指生人的屋場。人們以為，「財、丁、貴、壽」都是由陰宅陽宅的風水庇蔭而來，故做屋、葬地，一定要請地理先生來定方向，點「龍穴」。

因客家人對建房造墳特別重視，民間流傳有關「地理風水」的俗諺也很多。如：「不信風水看三煞，不信藥方看砒霜」，「無風水出人成鬼」，「山中少堆土，枉勞一世苦」，「羅盤（分金）差一線，富貴不相見」，「一福二命三風水」，「醫藥不明，僅殺一人；地理不明，殺人全家」，「風水人間不可無，全憑陰陽兩相扶」等等。

客家建築（圖片來源：客家委員會Facebook）

對於「屋場」問題，也有許多俗諺。如說：「清秀的地方，人多清秀；卑濕的地方，人多重濁；高亢的地方，人多直率；散漫的地方，人多遊蕩；險仄的地方，人多殺傷；平陽的地方，人多忠信。」又說：「東方有流水名青龍，西方有大路名白虎，南方有污池名朱雀，北方有丘陵名玄武，這四樣齊備的地方，四神相應，就十分好。」

在《營造經》中說：「屋舍若是東低西高，富貴雄豪；前高後下，滅門絕戶；後高前下，多牛足馬。」故屋場要求平整，平整的叫做「梁土」，居住便吉祥；後高前低為「晋土」，居住也好；西高東低為「魯土」，居住會富貴，會有好子孫；前高後低為「楚土」，居住會凶；四面高中央低的名「衞土」，居住會先富後貧（前係南方，後係北方）。

對屋場，又說：「前高後低，東南高西北低，北方又有河水的，叫做『三絕』的地方，居住會極凶。中央過高，四方無山，地勢漸漸低的，居住之後時不時會有憂愁爭鬥，直至絕代。中央低，左右及背後有山圍緊的，居住會昌盛，但偶有火災。向南閉塞的，居住之人，心肝狹隘又吝嗇，多受人譏誚侮謾。」

客家建築（圖片來源：多聞多見-客家建築與文化）

對於安裝門窗也有講究：「門高於廳，後代絕人丁。門扇或斜欹，夫婦不相宜。」「東方開窗就吉利，願望會得成就；南方開窗，大吉。東未申方開窗，會多疾病；又主婦女月經不調；西方開窗，女子會得禍，又主口舌散財。北方開窗，則主發眼病。」

對於陰宅（墳墓），也有許多說法。如僧泓語：「地下一丈二尺是土界，再入一丈二尺是水界，各界都有龍守緊，要鋤入二丈四尺深，才可做地墳。」《圍墓書》有云：「凡有憑靠山來葬地的，若使相連無斷絕，大小不整齊，官位就可以做到公卿。若使形狀像蛾眉月，在地墳上看得到日頭落山的，就可以封侯爵。左旗右鼓的山，必然會生武將。前幛後屏的墳墓，必然會出文臣。」俗語有云：「想求貴，就要憑貴砂；想求富，就要憑富砂。」（砂，指土質。）

今人的態度

羅屋是一間典型的客家村屋，屋外有一塊用作曬穀、晾衣及宴客的空地。

客家人對於地理風水的傳統講究及其說法，大抵就是如此。千百年相傳下來，至今仍有許多人相信。然時至今天，科學文化已經有了很大的進步，人們對於「風水、地理、屋場」問題，亦重新進行考究，有新的認識。總的情況是「既不全盤相信，也不全盤否定」。綜而觀之，今天對風水學說，應該從科學的觀點去研究分析，不能一概而論。比如，對於如何選定「屋場」，如何建築，其實都有關科學知識，不能苟且。古人因當時科學未發達，不能用科學道理來闡述「風水」的利弊，只好用神祕之說來解釋，不足為怪。

綜合古人對「屋場」選擇的要求，就是屋基地方要平整、高亢，坐北向南，屋後羣山相連不斷，門前左近水，右近大路，前有池塘，後有丘陵；屋中要求通風、採光條件好，門口不被堵塞；門窗安置要講究，注意通風、對流、避陽光西照等等。拿今天的眼光來看，都正符合現代民居建築的科學要求。故今人對古代祖先傳下來的「風水」學說，不宜輕易抹煞，以「封建迷信」一言以蔽之。

香港地少人多，陽宅陰宅同樣土地告急。（資料圖片／鍾偉德攝）

至於陰宅風水，客家人有句俗話：「死人當作生人看。」這句話，很能說明一些問題。因為客家人特重賢孝，對已故的先人也非常關心。「入土為安」是否「安」了呢？為了要真正讓先人能「安」，所以在造墳時就非常講究。盡孝心是主要的，至於保佑後代「榮華富貴，子孫滿堂」，只是一種「希望」罷了。

喬遷之俗

建了新居就要「喬遷」，客家俗話稱為「搬新屋」，也有許多規矩。

首先，要看新屋是否架造完畢。客家人建造新屋，要擇好「吉日」「夯牆」（即「奠基」）。「夯牆」前要先敬「三位先師」（即木匠魯班先師、堪輿楊筠松先師、泥水療公先師）。敬祀後安上「三先師」神位，然後才正式動工。在整個住宅造好後，主家要做兩件事：一是「上樑」，二是「安大門」，這是新屋建好的標誌。辦妥後，才可「喬遷」。喬遷前，要設宴請建築師傅，敬謝「三位先師」，「迎龍神入屋」（安龍），然後才正式「搬新屋」。

上窰民俗文物館内之擺設和佈置，有古時的灶頭。（小牛牛授權使用）

搬新屋前，要先砌爐灶，俗稱「打灶頭」，這是客家人很講究的一件事。「打灶頭」要先看「吉日」，對於灶頭方向，也很有考究。傳統認為：灶門向西，向戌亥方者，主散財；向南方者，主口舌、爭鬥；向北方者，主病災；向東方者，主有福祿。向辰巳方者，主家業昌盛，子孫吉祥。但是方向雖然「吉」，若灶門正對大門（即大門外能看見灶門者）就極凶。灶門對灶門，也不好，主家庭多口舌爭論。灶門向佛壇也凶，因為陽對陰，像水滅火。灶門向井，就是水火相剋，主家中多奇禍，出生破相之人，或主男女內亂。

持「信不信且不論，預防萬一」的態度，客家人「打灶頭」時，對上述傳統說法，都儘可能選擇「最佳方案」。

打好灶頭後即按吉日喬遷。這時最關緊要的，是須嚴格按事先選定的時辰「進火」（即開爐灶）。

客家灶神（圖片來源：森美兰客家文化协会 Facebook）

搬新屋時，主家要帶上「上」好軛的牛、會啼的公鷄、鷄嫲帶子（母鷄及小鷄），以及五穀種子，一齊進入新屋。進火時要用「三牲」祭祀天地及灶神，大放鞭炮（有些人還要請覡公或和尚「出煞」驅邪）。搬新屋一般都要請酒。除親朋外，主要請建築師傅坐上席。席間要請長輩講吉利話，主、賓代表亦講話。搬新屋的酒席，首道菜是染紅的「豆腐頭」（豆腐渣），諧音為「頭富」「富頭」，以取兆意。後來因有髮菜，也有用其為首碗菜的，諧音「發財」之意。

所請的親友，多賀送「堂紅」「中堂」、賀聯、鏡畫、古玩、鞭炮之類禮物。主家回給親戚之物，亦多屬染紅的菜餚及發粄等。

（本文獲中華書局授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場、）

作者簡介：黃火興，梅州市梅縣區人，曾任梅州市《嘉應文學》編輯。先後出版有《山歌集》《客家方言同韻字詞表》。

羅碧雲，梅州市大埔縣人，畢業於華南師範大學歷史系，長期任教於梅州市藝術學校。

李烈原，梅州市梅縣區人，曾任梅州市《嘉應鄉情報》編輯部副主任，係中國作家協會廣東分會會員、嘉應民俗學會會員。發表之文藝、新聞作品散見於海內外報刊。

