萬聖節電影《月光光心慌慌》　如何超低成本締造四十年恐怖經典？

【萬聖節】電影《了結月光光》近日於香港上映，這部以萬聖節為主題的恐怖電影終於要為電影系列《月光光心慌慌》畫上完美句號。



首齣《月光光心慌慌》於1978年上映的低成本恐怖電影，它在當時的美國取得空前的成功，四十年間共製作了十三部相關的續作和重製電影。適逢這部電影系列迎來新三部曲的最終章，就讓我們深入了解當初這部恐怖經典是如何締造歷久不衰的神話。



經典誕生全屬偶然

時光倒流到六十年代，電視產業的興盛和電視機的普及令當時美國的電影業面臨重大挑戰。觀看電影的人減少，產業的資源也隨之而減少，令到電影公司只願意投資被認為有質素保證的作品上。當時，有位對拍攝電影充滿熱誠的大學生正因為找不到製片商發行他的電影感到躊躇。幸好，皇天不負有心人，機緣巧合令這位年輕導演認識了熟悉業界行情的製片人；兩人一拍即合並成功發行了成本只有8萬美元的電影——《暴火線13》。電影上映後雖然說不上受歡迎，但憑著另一名製片人Michael Myers賞識，把他們的電影帶到倫敦影展，令他們獲得了一些好評和知名度。小試牛刀的成功讓他們很快便決定借助僅餘的熱度開拍新電影，以萬聖節為題材的恐怖電影。《月光光心慌慌》（Halloween）這部膾炙人口的恐怖電影，便是由導演John Carpenter約翰‧卡本特和製作人Irwin Yablans歐文‧雅布蘭斯一次偶然的合作誕生。

Halloween電影的殺人魔Michael Myers。(圖源：@HalloweenMovies facebook)

由於資源所限，Irwin Yablans只找來了30萬美元來開拍這部電影。所以約翰‧卡本特找來一班從前合作過的朋友，以朋友介紹朋友的方式組成了非常年輕的拍攝團隊。包括導演在內的所有人基本上都是身兼多職，約翰‧卡本特除了是電影的導演，又是編劇，更是製作電影配樂的負責人，才能讓這部電影得以開拍。

隨心找來的演員和道具卻名留青史

電影中的角色只能以低成本聘請，所以在電影選角上，大多都是僱用知名度不高的新演員。由潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）飾演的電影女主角，起初是因為她母親曾出演過著名恐怖電影大師——希治閣的電影《觸目驚心》，導演非常欣賞希治閣和她母親的演出就被請來演出。而另一個經典角色，電影中的殺人魔，也只是恰巧導演在拍攝的地區，記起有朋友在附近居住，便找他來幫忙演出。導演初時只打算借這位朋友的背面來拍攝跟蹤和埋伏的場景，告訴他只是行行企企，做些非常簡單、甚至不明所以的動作而已，例如走過來、站在這裡、把頭向右傾等等。後來認為殺人魔整部電影都帶著面具演出，索性請朋友幫忙出演殺人魔這角色來省卻些煩惱。這兩個在日後被眾多人讚頌的角色，就在那些無心插柳的時刻下誕生。

至於電影的另一個靈魂——殺人魔面具，又是在有限空間下「盡做」的故事。導演要求「空白的臉」作為殺人魔的面具，製作道具的人員為此走到美國的街頭上尋找。他們在一間專賣各色服裝和裝扮的店上挑選了兩個較為像樣的面具，一個是傷心的小丑，另一個則是當時火紅電視劇《星空奇遇記》角色——卻克艦長的面具。在沒有太多選擇的情況下，小丑面具因為過於奇怪和詭異被淘汰；道具人員唯有把卻克艦長的面具噴上白漆、加深眼睛的輪廓以滿足導演的要求。居然，這些少少的改動把面具塑造得異常空洞和可怕，更令團隊都大為震驚，最終「卻克艦長」也就順利成為了四十年來恐怖經典的靈魂。

+ 1

電影劇情籠統卻有著細思極恐的怖慄感

《月光光心慌慌》（Halloween）的劇情非常簡單，主要講述冷血殺人魔在萬聖夜回到故鄉殺害主角等人的故事。而電影之所以被譽為史上其中一部最佳恐怖片，是由於它所塑造的驚慄感。突然跳出來的驚嚇、充滿血腥的畫面的確可以令觀眾產生恐怖感。然而，製作人歐文從兒時收聽的廣播劇中得到靈感，開拍之先便銳意拍攝一部沒有太多血腥畫面、全憑觀眾想像的恐怖電影，他認為真正恐怖的感受和畫面都在我們內心的想像之中。所以在《月光光心慌慌》我們不會看到非常血腥暴力的場面，除了成本上的考慮外，電影並不需要血腥，觀眾不會在戲中看到刀真的插在角色身上，藉著觀眾腦內的幻想和補完已製造出絕佳的驚慄感。

電影的另一個成功之處，在於它帶給觀眾的代入感，戲中的故事背景讓觀眾認為這是日常也有機會發生在我們身上的故事。同時，導演拍攝電影時使用了當時最新的背帶錄影機，使鏡頭可以跟從環境和人物的動向來移動，給觀眾一種親歷其境的感覺，帶動觀眾的眼球隨戲中的角色感受劇情。電影開首的長鏡頭便是展現出這種張力、如箭在弦的最佳例子。

+ 3

《月光光心慌慌》使用一鏡到底、刻意延長恐怖場景的時間製造出的駭人感對於現時的我們而言，已經是非常普通不過的拍攝手法。但經典之為經典就是它所開創的先河，定義了日後恐懼片的拍攝手法，以及引來無數人的仿傚。