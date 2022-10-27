電影和她的歌曲：馮寶寶《殺出個黃昏》重唱葉德嫻《倦》｜林綸詩

我記得在2016年金像獎頒獎典禮裡，林敏驄和鄭中基負責頒「最佳原創電影音樂及歌曲」 ，除了表演音樂，及曬曬口才，林敏驄還用一個有趣的比喻去做介紹: 電影音樂就像燒雞翼上的那層蜜糖，薄薄的一層，但可以影響風味。

文：林綸詩｜原題：電影和她的歌曲：馮寶寶重唱的《倦》



這個說法不只包括原創音樂，還有配樂，還有重唱歌曲。上次寫到張學友的《怎麼捨得你》和《還是覺得你最好》是香港時代印記，導演們都不甘只是播出該首金曲，而是用演員重唱，為歌曲帶來第二生命。若再數上一個年代，就不得不提去年電影《殺出個黃昏》裡，高子彬導演讓馮寶寶翻唱葉德嫻的《倦》，盡顯上一個年代的人和心事。

林振強的詞，馮寶寶的哽咽:

夜 星星結聚 紅葉倚星半睡

我在繁星夜裏 曾共他共醉

但 星不再聚 紅葉風中跌墜

我問寒風葉絮 誰令他別去

我知一切來日可淡忘

淚水會漸乾

我祇不滿時日彷彿停頓

容人偷回望

夜 可知我累 無力忍眼淚

厭在無聲夜裏 無聲獨去



電影關注老人最後一段的人生路程——無論是叫殺手來了解自己人生的老人，還是漸老亦失所倚的殺手集團，都逃不過被孩子背叛、被社會嫌棄、被世界不需要的命運。馮寶寶被兒子迫要賣樓，自己搬進老人院，心中不忿，卻不得不為孩子著想。歌唱此曲，半哭半唱，鏡頭掃向忤逆兒子，無情是他，濫情是母親？這一曲這一場是主題的縮影，為電影點睛。

+ 5

用歌曲不是選好聽的就可以，今年的《緣路山旯旮》便是不好的示範。電影中很多獨立音樂人的歌曲，但印象中是隨機滲滿電影，有些過場用，有些章節結尾用，有時甚至一首接一首無縫轉播，務求最短時間播出所有歌曲。支持本土音樂，以電影showcase歌曲，當然誠意可嘉，但不是越多越好。有時候，就算一曲走天涯，用得好的話，效果更深刻更銘心。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



【林綸詩其他文章：飯戲攻心、樹大招風K歌場景 賦予張學友金曲二次生命？】

【林綸詩其他文章：屬於華人的浪漫 黃偉文如何在歌詞中描繪「緣份」？】