舞台劇《2呃22ART》疫情下舞台創作人勇氣創造「神蹟」︱何故專欄

撰文：何故
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在剛過去的2022年10月28日，我在香港演藝學院歌劇院，有幸見證香港舞台界的「神蹟」！ 

正如黃秋生在謝幕時所說的，這天我們同時觀看了兩齣戲，舞台上的是《2呃22ART》，現實中就是《香港舞台創作人的勇氣》。

疫情下，我們的日常生活大受影響，舞台表演更是影響嚴重，至今仍然只容許85%觀眾入座率，更要面對演員確診後取消演出的危機，早前中英劇團的《辯護人》、三角關係的《二人餐》、香港話劇團的《大狀王》等劇都被迫取消了部分演出，觀眾們能夠看到心儀的演員和演出並非必然，即使成功購票，還需要一點點運氣。

《2呃22ART》海報

神戲劇場2021年度演出，改編自法國著名女編劇雅絲曼娜・雷莎（Yasmina Reza）的得獎劇本，由黃秋生、陳淑儀和朱栢康主演的《ART呃》，在2021年8月公演了15場，好評如潮，雖然黃秋生在最後一場後的謝幕時笑說這是他個人的告別作，但他離開舞台只是短短一年，《2呃22 ART》載譽歸來。神戲再現，秋生復出，三位主演再次同台，黃秋生繼續飾演航天工程師Marc、陳淑儀繼續飾演皮膚科醫生Serge、朱栢康繼續飾演即將結婚且剛剛從製衣轉職為文具推銷員的Yvan，由2022年10月28日起公演14場，繼續是一票難求，萬眾期待。

誰料到，陳淑儀卻在公演前的一天確診了！

圖片來源：神戲劇場Facebook

《2呃22 ART》只有三位演員，其中一人未能參與演出，取消也是合情合理。然而，轉述黃秋生在謝幕時的說話，就在這危急關頭，演出經驗豐富的導演張銘耀以無比的勇氣挺身而出，暫時替補陳淑儀，在極短的時間裡，重新綵排和設計造型，但憑著首演和重演排練時的默契，黃秋生、朱栢康和張銘耀這個全新台前組合，成功為觀眾帶來嶄新演繹，不只一起創造了奇蹟，更是黃秋生所說的「神蹟」！

如果你是首次觀看《2呃22 ART》，三位主角的演出都非常精彩，張銘耀跟黃秋生和朱栢康擦出花火，最重要是即使面對戲路縱橫的大師兄黃秋生也可以平起平坐，很有壓場感，絕對不像是臨危授命。

圖片來源：神戲劇場Facebook

如果你像我一樣已觀看《ART呃》，對《2呃22 ART》的大致劇情可算是瞭如指掌，張銘耀正是驚喜所在，既帶有陳淑儀的影子，也擁有個人的風格，故此，《2呃22 ART》不只是《ART呃》的重演，可算是另一個作品，另一種享受！而且，張銘耀飾演的Serge在外貌上比陳淑儀年輕，Marc最後解釋他為什麼堅持Serge不可以喜歡這幅「白色的畫」，反而更有道理，在探討藝術的價值和演變同時，三個男人在「友情食物鏈」內的明爭暗鬥，也變成更曖昧和搞笑。

圖片來源：神戲劇場Facebook

《2呃22 ART》台詞精妙、言之有物、毫無冷場、高潮疊起，劇情峰迴路轉，結局出人意表，在笑聲和掌聲中，不斷為觀眾帶來思想衝擊！除了思考「ART」和「呃」背後的玄機，更重要是在一幅「白色的畫」上尋找不同的「色彩」。

《2呃22 ART》既有好劇本，更有好演員！黃秋生繼續神采飛揚、大鳴大放，張銘耀沉著應戰、接連發放冷箭，然而，全場最大的驚喜，繼續是朱栢康！他在前半刻意低調，在後半的「遲到」和「回歸」兩段，演技超級大爆發，力壓另外兩位好戲之人，令人拍案叫絕，大呼過癮！即使已是第二次觀看，即使預料到他是焦點所在，仍然會為他歡呼叫好。他作為去年「香港舞台劇獎」的滄海遺珠，期待他今年有機會入圍，甚至獲獎。

圖片來源：神戲劇場Facebook

神戲劇場是次的危機管理值得一讚！及時作出演員調動如期演出，也為了答謝受影響場次觀眾的體諒，特別準備了「呃你睇多場」！任何持有受影響場次門票的朋友，都可以免費觀看多一場演出，但必須在原觀看場次後48小時內作出申請，大家請把握機會。

最新消息，黃秋生也抱恙了，需要好好休息，故此，《2呃22 ART》於2022年10月30日下午三時的場次取消，餘下場次及票務安排將會另作通告。

一同集氣，祝福黃秋生和陳淑儀早日康復，祈願《2呃22 ART》盡快可以順利演出！

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