美女藝術家疫情失業創可愛貝殼沙雕　跟女兒共同分享自然成果

Anna Chan原是紐約一名珠寶設計師，疫情下她在海灘上用沙子和貝殼製作可愛的動物雕塑，散發出無限的藝術激情。



由於新冠肺炎Covid-19大爆發，Anna Chan珠寶設計的工作訂單急劇減少，最後更失去了工作。當海灘在2020年春季仍未開放時，Anna決定將她對自然的熱愛和藝術天賦結合起來，展開了新的嘗試：貝殼雕塑。起初，這只是她在大流行期間打發時間的一種有趣的方式，後來卻變成一種藝術激情。

由於很長時間沒有創造任何珠寶，我真的需要用我的手來做一些事情。當我們到了海灘，我只是渴望做一些有創意的事情。當我的手接觸到沙子的時候，就像觸電一樣。 Anna Chan

Anna的第一個項目是一個海龜，由精心雕刻的沙子混合而成，並以貝殼作為裝飾。

然後，在女兒Isla的幫助下，Anna定下一個目標，製作一個帶有12件作品的日曆，讓她可以在2021年回顧一下。但這新發現的愛好很快變成了一種「癡迷」。因此，決定將工作室搬到車庫，那裡有不少藏匿的沙子和貝殼。她還透露，雖然過去曾使用過幾種媒介，但用沙子工作只是一種完全不同的體驗。

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Anna現在通常每天花八到十個小時在她的工作室。每件作品可能需要三天到一個星期或更長時間的繁瑣工作才能完成。到目前為止，她的作品有熊貓、獅子、企鵝母子、貓頭鷹、海馬、蜂鳥、巨嘴鳥和犀牛。有些作品，如熊貓和犀牛，是為了喚起人們對瀕危物種和保護它們的意識。

「我每創作一件作品，總是試圖突破上一件作品的界限。」Anna形容用沙子創作是一個「流動」的過程：一個不會讓她感到受阻的過程，就像經常用工具創作那樣。

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Anna擅長混合搭配不同的貝殼來裝飾沙子作品，使它們變得生動。從海龜和海馬到大熊貓和犀牛，其作品大多以瀕危物種為主題，以希望提高人們對大自然環境現狀的關注。她使用各種貝殼，精心挑選出最符合動物在現實生活中各自特徵的貝殼。

貝殼對我來說就像小珠寶，每一個都是在大畫面中找到自己位置的馬賽克作品。我的靈感來自於它們的顏色、質地和形狀，甚至是破碎的碎片，我從中發現了自然的美。 Anna Chan

漸漸地，Anna去海灘不僅僅是為了收集材料，更是為了與女兒在大自然中度過親子時間。並形容女兒既是其最大的支持者，也是建設性的批評者。Anna說：「她非常善於在我需要建議的時候，給我講我需要聽的東西。無論她決定追求什麼，都會知道該怎樣去完成。」

假如大家對Anna Chan的作品感興趣，可以前往她的網頁、Facebook、IG了解更多。

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