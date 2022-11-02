展覽｜日本藝術家山川遙首個海外作品展　刻畫超級市場奇趣幻想

【展覽】不知道大家對超級市場有什麼印象？是令人厭煩的家頭細務？滿足生活所需的補給站？還是令你樂而忘返的 「遊樂場」？日本藝術家山川遙（山川 はるか）首個海外個人作品展《SUPER SUPER MARKET 2022》，就將日常她在超級市場觀察眾生相的趣怪狂想。



超級市場絕對是城市人生活不可或部份，大大小小的家居用品到林林總總的食材配料，總可以在超市中找到你的「Mr Right」。儘管有些人對於熙熙攘攘的超市並沒有太多好印象，他們通常會以最快速度搜羅所需物品便快步走到收銀處結帳，務求盡快離開這個雜亂擁擠的地方。不過，也有人跟山川遙一樣，享受在琳瑯滿目的 超市裡尋寶、閒逛的感覺；慢慢的在超市中閑逛，發掘貨架新購入的商品、細察超市當下發生中的人和事可算是無聊 時的一大樂趣。特別經歷過近三年疫症肆虐，連基本外出也變得奢侈的時期，一星期一次走到超市購買生活日用品， 呼吸短暫而自由的空氣抒發郁悶，經已是當天的「小確幸」。

山川遙喜歡從日常生活體驗中獲取創作靈感，這次展覽便是她從超級市場觀察人和物的眾生相，加上異想天開的奇妙幻想繪畫的系列作。展覽除了畫作，還有藝術家非常喜愛創作的陶瓷，作品以超級市場的經歷和商品為主軸 ，配搭高彩度運色和幼嫩稚氣的畫風，讓人對熟悉的超市有著耳目一新的感覺。

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童年時到超市購物，總有著不少美麗同趣怪的暇想。例如偷偷試吃零食欄上五花八門的糖果薯片；跟朋友駕駛手推車 在超市狹窄的「賽道」飛馳；或是結帳時搭上長長的輸送帶被運送離開等。這些幻想一一被山川遙轉化成藝術，也讓童心未泯的我們可以從中獲得不少共鳴，展覽還有其他作品捕捉了一些會讓你會心微笑的超市時刻， 有興趣的觀眾切勿錯過。

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【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：山川遙（山川 はるか）作品展《SUPER SUPER MARKET 2022》

日期： 即日至11月6日

時間：12:00-19:00（星期二至日）

地點：13a New Street Art Gallery（上環新街 13 號 A 地下）

