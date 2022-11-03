香港國際攝影節2022　影於外：劇照是另一部同時上演的電影故事

香港國際攝影節，今年舉辦「影於外：香港電影的光景照像」展覽，展出12位攝影師於電影拍攝現場拍下的各種電影劇照，或幕後不為人知的影像。他們在電影的製作過程中都分別擔當著不同崗位，也因此創構出不同意圖、不同角度的視覺畫面。他們拍下的電影現場，將成香港電影史不可或缺的影像檔案。



電影有別於其他藝術媒介，鮮有單憑一人就能完成一部作品的情況。製作電影的背後包含了無數崗位的創作，例如導演副導演、美術指導、服裝設計、造型顧問，甚至是雜誌記者等。在電影現場，值得拍攝的不止戲本身，鏡頭以外每時每刻都有著大大小小充滿故事性的事件。故此，香港攝影文化協會找來電影行業中不同的工作者，展出他們在片場記錄幕前幕後不為人知的珍貴相片，試圖抽離電影本來的敘事，用靜止的影像讓觀眾以不同的身份角度重新詮釋和閱讀電影。

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雖然電影劇照和電影都是在電影生產過程中衍生出來的影像，但是這些「攝影師」的劇照除了是對香港電影不同年代的紀錄，更是與電影平行並置的創作。劇照一方面是依附在電影本身，但另一方面又可以脫離電影，為觀眾帶來遠於電影的想像，以一種介乎於兩者媒介之間的語言發展出獨立的生命，為觀眾留下無限遐想的空間。

電影劇照一般只是宣傳電影的工具，在早年網絡尚未普及的年代用以吸引觀眾入場觀看。很多時候，導演的風格決定了劇照的主題，有時甚至需要滿足演員種種的要求而大大限制了劇照師的藝術創作。不過，是次展出的劇照免除了電影構圖、顏色、畫面等包袱，以完全反映拍攝者風格個性的方式，展示他們在幕前和幕後觀察到的各種時刻。這些劇照可能是拍攝生活的小日常，捕捉演員和一班劇組朋友休息時的鬼馬一刻；又或是如美術指導文念中跟隨王家衛到柬埔寨拍攝《花樣年華》時半連戲半記錄的隨心捕捉的瞬間。電影劇照不僅是電影創作過程、工作空間的紀錄，更是他們在猶如戰場般的片場，在不干擾現場拍攝的同時，準確把握到轉迅即逝的珍貴場面。閱讀展覽的場刊或參加周未舉辦的導賞團，你將能夠看見電影中另一部同時上演的電影故事。

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今年香港國際攝影節除了這個展覽之外，也將一如既往帶來多個不同主題的衛星展覽，這些展覽將會在數個地方展出，例如北角的富利來商場、上環獨立藝術空間，以及西貢和油麻地的書店等，散落於社區各角、或公眾或私人的場地，貫切組織以日常空間日展示攝影作品的想像。另外，今個周末，賽馬會創意藝術中心還有圍繞攝影和相機的週末市集，以及多個講座和討論會舉行，屆時不同藝術團體和創作者將與觀眾分享業界內的知識和經驗，促進彼此對話交流。

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展覽詳情：

名稱：香港國際攝影節2022——「影於外：香港電影的光景照像」

地點：九龍石硤尾白田街30號，賽馬會創意藝術中心L0及L1藝廊、各層公共空間及藍牆

日期：即日至2022年11月27日

時間：L0及L1藝廊 12:00-20:00，各層公共空間 10:00-22:00

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