社交媒體BeReal.期望用户呈現真實的自己　反思社交媒體的真諦

隨著電子科技日益普及，我們能夠從網絡上吸收絕大多數的資訊，而社交媒體則是我們日常與朋友，甚至是公眾人物和社會交流互動的主要途徑。



近十年，Twitter、Instagram、TikTok等社交媒體巨頭基本上壟斷了整個社交媒體市場。然而，最近就有一個新的社交媒體正以閃電般的速度在歐美地區崛起，更一度在App Store熱門排行榜上擊敗上述的社交媒體巨頭進佔第一名。「BeReal.」的創辦人表示，BeReal.的出現是針對著現時的社交媒體而來，其用法和設計都是希望用户可以重拾社交媒體的真諦。就讓我們認識一下這個新興的社交媒體如何在短時間內成為用户的新寵兒，亦藉此重新思考當今社交媒體的定位和發展。



「BeReal.」是一個給用戶分享相片的社交媒體，在2019年由法國企業家Alexis Barreyat創立。目前，BeReal.的總下戴量超過5,300萬，當中就有2,160萬的活躍用戶恆常使用這個社交平台，可算是僅次於Meta、Twitter、TikTok的第四大社交媒體。而BeReal.的最大特色在於它講求真摰、不做作，App中沒有任何的修圖、濾鏡等功能，玩法也令用戶不太能管理和編輯他們發佈的相片，期望用戶使用這個平台時就如平台的名稱一樣Be Real，保持最真實的自己。

起初，創辦人Alexis Barreyat建立BeReal.的契機是源於他對現時社交媒體的反擊。他發覺現在各大社交平台的生態愈趨虛偽，不論私人用户或是公眾人物，都習慣只在平台上展示自己最好、最風光的一面，並花上大量時間在編輯相片和考慮構圖，務求在他人面前維持一個理想的自我形象。可是，這顯然不是社交媒體當初出現的初衷，社交媒體的建立旨在為朋友間增添更多交流互動的機會，希望可以打破地域和時間的界限，維繫彼此的友誼。因此，BeReal.正是要恢復這種從前社交媒體的用途，期望營造一個獨特有趣的方法讓你跟朋友可以了解彼此日常而出現的社交平台。

呈現當下最真實的自己

BeReal從用戶下戴程式之前，便開宗名義地告知用戶這不是一個會讓你成名的地方，如果你想受萬人景仰，請你到TikTok 或Instagram。BeReal.不在乎你有多受歡迎或是有多少追蹤的名人，這裡只是用戶重拾真實的地方。BeReal.的玩法是它會在一天裡的任何時候隨機發送短訊要求用户兩分鐘內發佈相片，當你按下快門的一刻，程式會在手機的前、後鏡頭各拍一張相片，意味著除了你所拍的對象外，你和你身處的環境都會被紀錄下來。用戶雖然可以在那短短的時間中調整你的拍攝角度，但忽然而來的通知卻令你不能有所準備的思考構圖或修改相片。用户可以選擇相片只跟你的朋友圈分享還是公開跟BeReal.的其他用户分享，但規則是你必需要發佈相片，否則你將不能看到這一天你朋友所發佈的內容。這種發佈相片的玩法可以令朋友之間看到大家日常很少接觸的一面，大大增加了彼此的互動和理解，並除掉那些累贅和過度美化包裝；你可能看到他正在上班途中，又可能發現她原來廚藝了得。

日漸商業化的社交媒體

其實Instagram創立初期也有著與BeReal.非常類同的理念，Instagram在2010年創立，旨在提供一個讓用戶分享相片、與朋友交流和發表平面創作的社交平台。但Instagram自2012年被社交媒體巨頭——Meta收購後便逐漸走向商業、流量先行的道路。現時Instagram的版面是以流量、大數據分析主導而不是跟從發佈時間和你追蹤的用戶內容排序，符合流量準則的帖子或付費廣告會不斷在你的主頁面出現，但你朋友們的日常內容卻經常不見縱影。近年Instagram為了惡意打擊競爭對手，更屢次直接「參考」其他平台的功能並放到自己平台之上。例如2016年從Snapchat學來了「限時動態」功能、2020年從TikTok抄來以短片為主的「IG Reels」，更盛傳Instagram正打算把類似BeReal.即時發佈相片的玩法加入到自己平台上來應對BeReal日漸崛起的挑戰。

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多年來Instagram等社交媒體每次都對用戶的批評不聞不問，又與他們成立的初衷愈走愈遠，不難明白為何有不少人對當前的社交媒體感到失望而轉移至其他如BeReal.等的新社交平台。那些舊有的社交媒體除了功能上非常重疊，早已失去了他們的獨特性外，現時他們更像一間網上商店或是失焦了的電視頻道，重複又重複的播放著無意義、跟用戶生活無直接關聯的資訊。其實平台走向商業化，賺取盈利以維持生計無可厚非，但所有社交媒體都變成一式一樣，與「社交」二字背道而馳的時候，用戶和設計者也應當反思一下我們到底需要什麼樣的社交平台。BeReal.的興起代表著現有的社交平台有一塊真空地帶滿足不到用戶的需要，假如那些社交媒體巨頭再不反思自己的經營方針，相信不少如BeReal.的新社交平台將陸續出現，威脅他們現有的地位。