Dreamer｜日常隨拍PS拼貼成唯美風景　韓藝術家抒發美國移民困境

唯美的攝影蒙太奇、超現實主義的拼貼，韓國籍藝術家 KangHee Kim 在攝影書《Dreamer》中，以她在美國各地的日常隨拍作為出發點，用修圖軟體打造一系列烏托邦式的夢幻風景，以此回應自身移民身份的處境。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Dreamer》



自從 14 歲那年跟隨家人移居美國，基於種種法律因素，KangHee Kim 一直無法拿到綠卡，在「童年抵達者暫緩驅逐辦法」(DACA) 政策的保護下，她一旦離開美國就無法回來。這樣一種特殊的身份，激起了她的鄉愁情感，從而在超現實風格的攝影中尋找自我療癒的方式。

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「我已經超過十年沒有回韓國了。」KangHee Kim 說。「我創造平庸照片的圖層或修改原始影像，將它們轉變為新的空間，成為超越日常經驗的願景。我的作品源自於想要珍惜我所擁有的，而非執著於我的限制。透過日常拍的照片打造那些超現實或虛構的影像，能將我從複雜的處境中解放出來。」

1991 年生於韓國，KangHee Kim（김강희）畢業於美國馬里蘭藝術學院，目前在紐約生活和工作，作品曾在位於美國、韓國、日本的個展和聯展廣泛展出。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

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