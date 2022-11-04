襲擊名畫環保組織規模完善如商業機構　負面形象反而利大於弊？

近月，英國環保運動組織 「Just Stop Oil」把番茄湯潑向梵高名畫《向日葵》的事件在全球掀起了軒然大波。事件不旦引來各大媒體的廣泛報導，更引起大眾對這個關注氣候變化的運動組織產生激烈討論。及後，Just Stop Oil的組織人士接連在世界各地襲擊多個藝術品和畫作，其影響力不禁讓人好奇組織的背景。同時，事件也值得我們思考目前臭名昭著的形象將會為他們帶來多少影響。



受到著名環保運動組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）和「隔熱英國」（Insulate Britain）的啟發，「Just Stop Oil」於今年初，由各界對全球氣候變化迫切關注的知識分子和學生組成。他們提倡以非暴力公民抗命方式迫使英國和各國政府承諾盡快停止勘探、開發和生產化石燃料，加快綠色能源的使用，減慢氣候的急劇變化，保護我們下一代的生活環境。同時，組織希望抗爭行動可以呼籲更多人類停止使用化石燃料，喚醒大眾對氣候保護的意識與關注。

Just Stop Oil (圖源：@JustStop_Oil Twitter)

除了最近國際知名的潑《向日葵》事件外，這一年來他們已在不同的場合進行過各式各樣的抗議行動，例如在足球比賽進行時闖入球場，並把自己綁在球門門柱上抗議；或突然衝出一級方程式賽車的賽道上表達訴求；以及在不同城市中進行非毀壞性的堵路和破壞等。然而，行動造成的險象和不便並未得到社會太多的重視，影響的規模也只限於地區性，直至上月有組織人士把番茄湯潑向梵高的名畫《向日葵》才讓組織獲得了廣泛的留意。其後，《最後的晚餐》、《帶珍珠耳環的少女》、《乾草堆》等名畫先後遭遇類似的「襲擊」，組織坦言已嘗試過不同的方法促成他們要求的改變，而攻擊藝術品是當中最為有效，故唯有用此方式來得到公眾的關注。他們期望公眾看到美麗無價的藝術品在眼前被摧毀時，可以聯想到地球正以同樣的方式被破壞。

極具行動力的環保運動組織

Just Stop Oil上述的行動看似隨意，實際上卻非常有組織和周全，他們精細的籌備甚至可以媲美一些商業大機構。首先，組織的資金來源豐厚，主要由美國一個專門為抗議活動提供資金、以推動對氣候危機採取行動的組織——氣候緊急基金（Climate Emergency Fund, CEF）提供。這個基金每年從各大商界名人中得到至少數百萬美元的捐贈，當中有不少更是荷里活的名導演跟演員。基金今年已向數十個對抗氣候變化組織發放了超過400 萬美元的資助，而Just Stop Oil這個激進的環保運動組織便是當中最大的受惠者，他們今年收到了大約110萬美元的支援。

龐大的資金，讓Just Stop Oil能夠為組織人士提供抗爭行動的住宿和旅行費用，而且在招攬人手加入抗爭行動時，也有一連串周詳的培訓、教育，確保活動是跟隨計劃進行，並不會添加額外的傷害。參與早前潑番茄湯的組織人士就曾在TikTok解釋自己的行動，表示組織是有計劃地知道《向日葵》受到畫框保護，不會造成損壞，才對畫作潑蕃茄湯。她續稱行為雖然看似荒謬，但其實事前經過詳細的討論和思考。再者，組織也會利用資金為行動人士提供法律意見，非暴力公民抗命有刑事風險，組織會確保參與成員有足夠的能力承擔責任，並盡可能給予任何法律和入獄後可能的經濟援助。

聲名狼藉反而利大於弊

儘管Just Stop Oil宣揚自己理念的手法飽受外界批評，但根據英國一間民調機構早前的調查結果顯示，Just Stop Oil破壞性的行動未見得對他們實踐目標有太大的負面影響。數千名受訪者中，有超過六成人在這一年間從一無所知到現在對組織有一定程度的認識，雖然有一半以上的受訪者表示不喜歡，甚至反對組織所做的一切抗爭行動；但當中就有差不多比例的人認同他們的環保理念，也支持各國政府應該加強對環境的保護以阻止氣候變化加劇。讓人更加意外的是，當受訪者被問到因著Just Stop Oil的抗議行動，未來12個月你會否願意採取某種形式的氣候行動時，竟然有數個百分點的增幅表示願意在未來與身邊的人討論更多關注氣候變化的行動。可見普羅大眾其實並不反對組織的理念和目標，只是不同意他們的做法而已。這項調查早在今年年初進行，相信經過近月一連串攻擊藝術品事件後，認識Just Stop Oil的人現已遠遠超越調查報告當時的情況。

現時，組織在大眾的認知中可能刻下了負面和厭惡的形象，不過長遠而言相信對組織是利大於害的。市場學曾經有研究發現，負面形象會隨著時間的推移逐步減退，但建構了的知名度卻不會有很明顯的變化。因此，這意味Just Stop Oil現在獲得的知名度可以大大增加日後組織在環保議題上的影響力，也讓他們能夠在國家討論政策時有更大的話語權，有利他們實踐理念。Just Stop Oil的負責人就曾經表示，他們的行動並不是為了贏取人心，而是為了獲得媒體的注意力，鼓勵那些認同這項事業的人，引發更多人站出來行動。從結果論而言，組織最近的行動非常成功地獲得了全球性的關注，目前各國媒體都爭相報導他們大大小小的抗爭行動，也側面印證了組織使用的策略雖有爭議但非常有效，就如俗語所云：「不管黑貓白貓，能捉到老鼠就是好貓」。