馬斯克最愛《銀河便車指南》　書中情節猶如中國現實事件？｜王璞

活到這把年紀，就喜歡看那種好笑的書。時日無多，就別為這個悲慘世界而煩惱了。俗話說得好，笑一笑，十年少。

文：王璞｜原題：馬斯克愛看的書



《銀河便車指南》書封（博客來）

英國人道格拉斯·亞當斯的《銀河系搭車客指南》（港譯：《銀河便車指南》）就是這種好笑的書。

正如書名所提示的，這是一本科幻小說。

我不喜歡看科幻小說，之所以想到要看這本書，是因為有人說這曾是馬斯克最愛看的書之一。沒錯，就是那個宣稱要在地球毁滅之前把地球人送上火星的狂人，那個造出了特斯拉，讓自己從一名鍋爈工變成世界首富的鋼鐵俠。我就想：值此時不時為買還是賣特斯拉股票糾結之際，說不定能從這本書裏找出答案呢？

Elon Musk：圖為2022年8月29日，Tesla創辦人馬斯克在挪威斯塔萬格出席活動。（AP）

出乎意料地好看的一本書。

對於我來說，首先驚艷的是亞當斯那無微不至的幽默感，大至宇宙，小至家門口的爛泥地，無不可被他調侃得令你發出會心微笑。再加上他那瘋狂的想像力。簡直令人難以相信此書寫作於一九七九年，而作者當時只有二十多歲，足跡沒出過歐洲。

古洞北十多間寮屋早前被推土機強拆。（資料圖片）

對於經歷過家園被強拆事件的中國人來說，這本書講的已經不是科幻故事而是現實。不過，既然地球的毁滅也只是一起太空強拆事件所致，那麼相比之下，中國、上海、惠陽、你家的強拆事件算得了甚麼呢？滄海一粟，天地一瞬。

對於那些自以為天之驕子的超人、強人、和狂人來說，這本書給他們提供了浮想聯翩的啟示：說不定甚麼地方真的有這麼一本太空漫遊指南，供咱們地球人在遭遇宇宙劫難時逃出生天呢？既然這本書把它描述得這麼如幻如真。

《銀河便車指南》電影版劇照（imdb）

讀完這本書，我上街時便忍不住東張西望，打量着誰象是那個懷揣着一本《銀河系搭車客指南》誤闖地球的外星來客。不過，跟書裏那名幸運兒相反，我祁禱的是：千萬別讓那外星客找我作朋友哦！我可不想在地球毁滅之後獨自存活，跟一些奇形怪狀的外星生物一起在太空流浪。

（獲作者授權轉載自Facebook帖文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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作者簡介：王璞生於香港，長於內地。上海華東師大文學博土。一九八零年開始寫作。一九八九年定居香港。先後作過報社編輯和大學教師。二零零五年辭去大學教職，專事寫作。主要作品有：小說集：《女人的故事》、《雨又悄悄》、《知更鳥》、《送父親回故鄉》；散文集：《呢喃細語》、《整理抽屜》、《別人的窗口》、《香港女人》、《圖書館怪獸》、《小屋大夢》；長篇傳記：《項美麗在上海》；文學評論：《一個孤獨的講故事人—徐訐小說研究》、《我看文學》、《散文十二講》(此書內地版改名為《作文十二講》、 《小說寫作十二講》、教學參考書《現代傳媒寫作教程》等。長篇小說《補充記憶》獲天地圖書第一屆長篇小說獎季軍，長編小說《么舅傳奇》獲天地圖書第二屆長篇小說獎冠軍、第六屆香港中文文學雙年獎小說獎。

