內地盜版一代視公法為無物　故誕生賈淺淺「屎尿體」文學？｜王璞

那天和幾位朋友談起兒女，一位兒子是九零後的朋友抱怨他孩子特別反叛，座中另一朋友便道:「當然啦，他們是盜版一代。行為方式自然是盜版式的。我兒子是七零後，打口一代，行為方式就是打口式的。」

文：王璞｜原題：打口一代



圖片來源：Unsplash

座中那位香港朋友，聽了我們的話一臉茫然。當然啦，香港人對「打口」一詞聞所未聞，那是中國大陸八九十年代的專有名詞，与許多大陸的時代性專有名詞一樣，對境外人士來說，需要注解。

八十年代是大陸改革開放早期，很多方面只是表面開放，暗地其實管控甚嚴，尤其是在文化方面。那時大家聽音樂看電影還是用影碟，海關會把有傳播資本主義文化之嫌的進口碟片攔截，在邊上打個口， 以為這就讓它們變成廢品，沒法看了。

誰知音像商人們道高一丈， 他們把這些打口碟收撿起來，照樣出售。碟片被打了口，一輯歌沒了一兩首， 一部影片時有斷片現象，故事變得斷斷續續。可是對於如饑似渴向往西方文化的民眾，缺失好過沒有，斷續好過空白。再說了，現代派不是講究「殘缺美」嗎？打口影碟歪打正著。

費德里柯・費里尼（Federico Fellini）

意大利導演費里尼回憶錄里有個片段，說是他童年時代正值二戰後，大家飯都吃不飽，自然買不起電影票，影迷的他，只能伺機溜進電影院蹭電影看。這當然別指望看全場，有時是中途溜進去，有時看到一半就被趕出來。所以他不是看不到開頭就是看不到結尾，中途也躲躲閃閃的怕被人家發現。故事情節在他眼里總是支離破碎。所以他後來的導演風格以朦朧模糊、怪誔晦澀著稱。評論家們以為他有意搞怪，他卻自以為現實得很。

崛起於八十年代初的中國先鋒派小說何嘗不是如此。先鋒小說的代表作家大都出生於五六十年代，成長於七八十年代，正是所謂的打口一代。他們聽到的音樂看到的電影多是打口貨：斷續的情節，沒頭沒尾的故事，說了一半或從一半開始的對話。

先鋒派代表余華。(Youtube圖片)

從這樣的範本里學習寫作，寫出的作品自然支離破碎，欲說還休。誰知這卻驚艷了一幫同屬「打口一代」的青年評論家，他們從譯介得也有「打口」之嫌的西方現代文論里一知半解了些超現實主義、後現代之類，便強作這些小說的解人，說這就是「經驗的片斷性和現實的不可知性」、「斬斷能指和所指關係」的敘事手法，「給讀者留下了想像空間」，奔走相告，說是中國先鋒派小說於焉誕生。

九十年代以後有了U盤和互聯网，影碟成了歷史，打口也成了歷史。但有國際版權法的規限，於是就有了視常理和公法為無物的盗版一代。

我曾好奇：如果說打口一代孕育了中國先鋒派小說，那麼盜版一代在文學上會有甚麼建樹呢？這幾天，當我在內地互聯網上看到有關「屎尿體」的言論，有所感悟。哦，前有「僵屍體」，今有「屎尿體」，下一波將來襲的怕是「狗屁體」吧？魯迅真的是太偉大了，一百年前就借九斤老太之口發出了「一代不如一代」的預言。



（獲作者授權轉載自Facebook帖文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介：王璞生於香港，長於內地。上海華東師大文學博土。一九八零年開始寫作。一九八九年定居香港。先後作過報社編輯和大學教師。二零零五年辭去大學教職，專事寫作。主要作品有：小說集：《女人的故事》、《雨又悄悄》、《知更鳥》、《送父親回故鄉》；散文集：《呢喃細語》、《整理抽屜》、《別人的窗口》、《香港女人》、《圖書館怪獸》、《小屋大夢》；長篇傳記：《項美麗在上海》；文學評論：《一個孤獨的講故事人—徐訐小說研究》、《我看文學》、《散文十二講》(此書內地版改名為《作文十二講》、 《小說寫作十二講》、教學參考書《現代傳媒寫作教程》等。長篇小說《補充記憶》獲天地圖書第一屆長篇小說獎季軍，長編小說《么舅傳奇》獲天地圖書第二屆長篇小說獎冠軍、第六屆香港中文文學雙年獎小說獎。

