失明攝影師由零開始以不同常人的「視覺」攝出更絢麗的想像世界

不少人說人的潛能是無限大，只是我們尚未懂得運用出來，但當你改變我們習以為常的生活方式，嘗試開發你的感官與想像，你將開拓出從未見過的新世界。美國有一位失明攝影師利用自己敏銳的觸覺和心靈的眼睛拍出連常人都為之讚嘆的影像作品。Pete Eckert經過多年反覆的嘗試和練習，令他構建出一套獨特的攝影美學，更帶領視覺正常的我們重新認識所見的景象，學會以內心去「看」世界。



Pete Eckert曾是一位修讀建築設計的大好青年，亦為成為一個雕刻木匠而努力，原本前路一片光明的他更計畫到耶魯大學深造。可惜，在他26歲那年，他發現自己患有視網膜色素病變，這個遺傳性的眼疾會讓他逐漸失去視力，最終導致永久性失明。突如其來的惡耗打破了Pete Eckert所有的計劃，讓他不得不以新的生活模式生活。剛剛失明不久的Pete Eckert，仍未放棄雕刻的志向，他嘗試把自己失落的情緒導入藝術創作當中。他經常花上一整天的時間在雕刻，並要求妻子細緻描述每次雕刻的成果給他知道。不過，後來他意識到這些要求快要迫瘋他的妻子，讓他明白到他需要尋找另一種藝術方式來表達他失明的狀態和感受。從此，這就成為了Pete Eckert接觸攝影、創作光影塗鴉的契機。

一般人第一次觀賞Pete Eckert的作品，大多會以為這是Photoshop後期製作的相片，或是聽完他的狀況後以為他曾在失明前練習過攝影。事實上，Pete Eckert是由完全失明開始，才首次接觸攝影。初時，他每天到相館買兩卷菲林，問店員十個問題，通過溝通和反饋，基本以自學的方式便學會了攝影。在日常生活上，他仍需要他的導盲犬為他指引路向；但在攝影方面，他幾乎能夠自行處理所有工序，從設置、構想到沖曬，他只需要一位助手在相片沖好後向他仔細描述影像是否達到他心目中的效果。

Pete Eckert的創作是由光影與想像結合的影像作品，運用長曝光、多重曝光等鏡頭，在黑暗中以光影軌迹加以作畫。光影塗鴉（Light Painting）是充滿創意和藝術性的攝影，而正因為Pete Eckert看不見，令他擁有與其他光影攝影師不一樣的攝影視角。Pete Eckert會透過觸摸和拍打在他腦海中建立一個感官印象，搭配由聲音所塑造的影像，引領人們進入他內心想像的世界。Pete Eckert形容自己仍然是以視覺為主導的攝影師，攝影時他的腦內有影像完整的畫面，只是他不像一般人用肉眼來觀察。

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Pete Eckert的影像作品非常天馬行空，他經常在模糊的人物上巧妙地繪出由光影線條畫成的圖像。充滿熱情和感受的色彩，亦造就了他自己一套的光影美學。獨有的藝術觸覺讓不少品牌都曾邀請他拍攝宣傳照，例如Volkswagen汽車就曾與Pete Eckert合作，為他們的最新系列拍攝了一套充滿質感和味道的作品；又為著名雜誌《花花公子》的模特兒拍攝了一輯藝術又不庸俗的封面照，為不少讀者留下深刻印象。

作為一位出色的攝影師，Pete Eckert仍有一件事情常常讓他感到懊惱，人們經常在未認識他之前，就預設了他可以做到什麼，做不到什麼。他討厭人們為失明或是有缺憾的人士設限，他強調他只是看不到影像，不代表他「看不見」。如果大家對Pete Eckert的作品有興趣，不妨到他的官網欣賞更多作品。