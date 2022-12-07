長法包正式被列入「非物質文化遺產」　國民級普及食材是平等象徵

世上美食林林總總，有些是簡單且深具歷史精粹的，民以食為天，這些食物甚至足以代表到整個國家，來自法國的長法包就是一個好例子。長法包／法式長棍包（Baguette）的歷史可以追溯到法國大革命，多年來曾多次立法保護及規範製作方法，免得最傳統的製法流失，足以傳承至今，成為每一位法國人餐桌上必備的元素。



其實長法包時不時會被提議列入聯合國教科文組織（UNESCO）的「非物質文化遺產」，直到去年再次從候選名單當中脫穎而出被選中申請加入，終於在近日正式被列入最新的名單之上。



長法包的普及程度非常廣泛，不單只在法國，即使是全球各地都能夠見到它的蹤影，特點是價錢相宜又飽肚，總是常聽到以前海外留學的苦學生以一條長法包充肌可以頂上幾天，外觀又長又硬原來背後有故事，其起源大致有四個：

圖片來源：Unsplash

平等面包

最源遠流長的可以追溯到法國大革命，當時法國社會上對於階級制度大有不滿，其中一個差異可以體現在面包之上，貴族可以享用精製的白面包，可是平民只能吃黑麵包／麩皮麵包，雖然在今天反而後者更受追捧，因為更具營養價值，但當時卻是階級不同的象徵。於是在1793年開始，法國立法所以只能製作一款面包——Pain d'égalité／平等面包，規定成份上需要以四分三小麥與四分一黑麥來製作，後來拿破崙即位之後，更將製作的工序進一步規限化。

長型的面包比起一般圓形的烘焙時間更短（圖片來源：Getty Images）

長條形設計

長法包的法文為Baguette，由拉丁文變化出來與筷子是同一個字，意指長棍，關於它為何設計成長條形，又有三個故事：首先是拿破崙時代經常打仗，士兵需要一種方便攜帶的乾糧長備在身邊，所以將面包設計成長形，可以方便插入背包甚至褲子；另一個說法則來到1920年代，當時有相關的勞工法例規定了工人在早上四時之前不可以上班，變相少了時間去製作面包，於是面包師傅就發明了一種長形的面包，比起一般圓形的可以更快烘焙出來。

圖片來源：Unsplash

刀切還是手撕

現時我們吃長法包，大多會切成一片片，可以再次烘烤加熱，或者在上面加牛油、蒜或香草等等去調味，但假若與老一輩的法國人同桌進餐的話，會發現他們大多喜歡用手撕開來吃，這個習慣又要追溯到上世紀，當時的巴黎地鐵工人會帶備偌大個面包來充肌，也會習慣隨身帶備刀子來切面包，但工人之間時有糾紛出現，帶上刀子打起來便有危險，有見及此就將面包改為長形，方便用手吃不需要刀子。

在1993年法國定下著名的《面包法》，明文規定「法式傳統」面包成份只能有四種：面粉、水、酵母和鹽（圖片來源：Unsplash）

容易硬起來的原因

由於長法包與法國的歷史息息相關，所以多次立法規限製作方式，於20年代規定重量最少為80 g、長最少40 cm；現時則有分一般長法包與傳統長法包，後者必須大約長65 cm、重250 g。在1993年法國定下著名的《面包法》，明文規定要達到哪些條件才可以稱之為「法式傳統」面包，當中包括製作過程中不得有任何冷凍過程，成份只能有四種：面粉、水、酵母和鹽，換言之是不能加入添加劑的，亦因為這個原因，所以長法包只要放上半天便會開始變硬。雖然長法包長駐法國家庭之中，但隨著時代變遷，即使是法國人本身對於長法包的消耗量也逐漸減少，與上世紀相比大概只剩下三分一左右，但相信在法國人的心目中，長法包的地位依然重要，並且值得驕傲。