140位攝影師反思世界發展進程　貧富懸殊、996勞動真的合理嗎？

此刻的生活面貌,必然是正合時宜的文明嗎?



我們正以前所未有的高速一齊衝向未來──至少對集體潛意識來說是如此──各種發展和轉變、樓起樓塌不斷循環,永無止境地再思索、重整框架、重塑周遭與眼前的世界(以及生活其中的人們),遍佈整顆星球的文明持續處於方興未艾的狀態,而這正是你我無一缺席的壯舉。放眼人類史,似乎從未有這麼多人如此難捨難分、相互依存過──然而,現實的確如此嗎?

文:moom bookshop|圖片來源:《Civilization: The Way We Live Now》



Work, Work, Work, 2012 © Wang Qingsong(《Civilization: The Way We Live Now》,圖片來源:https://moom.cat/l/mRlGej)

The funeral of Pope John Paul II broadcast live from the Vatican. Warsaw, Poland, from the series “The Sound of Two Songs”, 2005 © Mark Power(《Civilization: The Way We Live Now》,圖片來源:https://moom.cat/l/mRlGej)

作為文明產物的《Civilization: The Way We Live Now》,也是探究文明這回事的里程碑,將近 500 頁的篇幅攤平了世界,廣邀 140 位攝影師翻出著名作品或從未公開過的壓箱寶,共同反思構成「文明社會」的物質及精神文化。從平凡日常到異常奇觀、從偉大的集體成就到造成生靈塗炭的共業,現代文明不只無比複雜,也涉及許多層面,因此本書跳脫語言藩籬,直接用攝影中豐富且細膩的語彙來討論。

+ 8

Reiner Riedler 在主題樂園中拍下看似完美的世界和家庭;Raimond Wouda 在尼德蘭、義大利及波蘭搜集校園風貌;Lauren Greenfield 呈現富豪如何極盡鋪張之能事;Thomas Struth 探討高科技議題;Xing Danwen(邢丹文)拍下怵目驚心的電子垃圾山;還有,從 Wang Qingsong(王慶松)擺拍勞動場景的《Work, Work, Work》、Cindy Sherman 的《Society Portraits》、Taryn Simon 的《Contraband》,到 Edward Burtynsky 鏡頭下的油田、Pablo Lopez Luz 對現代大都市擴張現象的觀點⋯⋯全球人類反覆無常的狂熱集體生活線索,都被一條條抽出來亮在讀者面前。

Ergol #1, S1B clean room, Arianespace, Guiana Space Center, Kourou, French Guiana, from the series “Space Project”, 2011 © Vincent Fournier(《Civilization: The Way We Live Now》,圖片來源:https://moom.cat/l/mRlGej)

Manufacturing, Deda Chicken Processing Plant #17, Dehui City, Jilin Province, China, 2005 © Edward Burtynsky(《Civilization: The Way We Live Now》,圖片來源:https://moom.cat/l/mRlGej)

《Civilization: The Way We Live Now》堪稱一部視覺史詩,八個章節皆充滿力道十足的影像,並由藝術家親自撰寫或引用發人深省的短文或扼要說明。隨著本書出版,攝影展基金會(FEP) 也策劃了一場國際巡迴展,以相應的規模回應本書承載的宏圖與遠大抱負。

作者之一 William A. Ewing 擔任作家、講師、攝影類策展人和博物館總監逾 40 年,出版過《Face: The New Photographic Portrait》、《Dance and Photography》、《reGeneration: Tomorrow's Photographers Today》等無數大為暢銷的攝影相關書籍。另一位作者 Holly Roussell 則是策展人兼藝術史學家,專長為攝影及亞洲當代藝術。

(本文獲moom bookshop授權轉載,書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬,本文不代表藝文格物立場。)

尋書地圖——

延伸閱讀——

Amy Winehouse未公開畫面集結成書 重新認識一代傳奇爵士女伶

+ 7

中國巴黎|杭州模仿巴黎街景打造艾菲爾鐵塔 對照實物效果如何?