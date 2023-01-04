展覽｜藝術家眼中的奇幻繽紛我城　追憶香港日漸消逝花樣年華

近年香港經歷巨變，疫情數年間我們已先後送別了很多老店，以及代表香港的昔日回憶。看似熟悉、繁華依舊的城市，卻已物是人非，不禁叫人思念從前的好時光。90後本地藝術家Vivian Ho（何博欣）最近舉行全新個展《I miss us》，繼續以她奇幻的世界觀繪畫唐樓、老店等的香港事物，記錄城市景觀之餘，亦帶領觀眾重遊那段讓人留戀的回憶。



這次《I miss us》作品展，藝術家希望重新探討「家」的意義。在這座石屎森林成長的Vivian，城內的一草一木都曾帶給她無盡的幻想，亦埋下了她創作的種子。可惜，城市不可抗逆的變遷讓「家」逐漸失去它原有的面貌，家不再是給人們提供慰藉心靈的空間，就如一段變質的感情，明知要放手卻有著萬分的不捨。面對這種不穩與無奈，Vivian選擇通過繪畫我們熟悉的景象，配合她天馬行空的幻想，帶領觀眾回到熟悉的街道與場景，追憶那曾經的美好。

Vivian是位年輕的本地藝術家，早年在美國修讀油畫和經濟後，便回到香港開展她的繪畫生涯。Vivian的創作風格獨特，經常以夢幻的手法將現實和幻想結合，構建她光怪陸離、異想天開的意象世界。她的作品用色豐富之外，亦很常加入不同的動植物，展現出其靈敏的觸覺及幽默活潑的個性。此外，她的作品包含著各式的題材，小小一幅畫中就充滿了很多本土特色的元素，等待觀眾自行鑒閱和發掘。Vivian新鮮、獨特的畫風讓她獲得了與多個品牌、媒體及藝術集團合作的機會，M+ Museum等美術館亦有收藏她的作品，是現時本地其中一位衝出國際的藝術家。

Vivian的作品詭異繽紛又帶點黑色趣味，隨意的一個想法，她便會用畫筆將它成真。Vivian經常從香港日常的生活中取材，我們可以在畫作中看到充滿香港本土元素及童年回憶的細節；Vivian透過觀察與對真實生活的紀錄，加上她奇幻的想像，展現出比日常更離奇的世界，以超現實與黑色幽默轉化叫人吃不消的荒誕現實。例如是次展覽的主題畫「I miss us」，一名女子正與一隻老虎在長滿花草植物的美都餐室內飲奶茶、吃波蘿油。這幅作品正是Vivian描述她現在對香港有如「伴君如伴虎」的概念，她認為現在的香港，看似如常，但其實又如在老虎身旁一樣，隨時遭遇怪誕荒誕的事，哀樂無常，處處彌漫不安。

展覽的主題畫「I miss us」。（圖源：唐灝德攝）

展覽22幅新作當中，我們可以看到不少富有香港特色的場景和建築，屹立過半世紀的戰前唐樓、舊式屋邨、特別的港式街市設計，配上歌詞標題的意境，表達了藝術家對這座城市的感情和舊事物的留戀，亦是她對這位「舊情人」的愛。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：Vivian Ho何博欣《i miss us》個人作品展

日期：即日至2023年1月12日

時間：11：00-20：00

地點：海港城三樓，OT308A號舖，SHOUT Art Hub & Gallery

