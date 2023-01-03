韓國型男藝術家將鞋盒變家具　新作麥當勞紙袋升級再造迷人燈飾

在環保的大前提下，Upcycling成為了設計師、藝術家，甚至是我們一般人都可以物盡其用的好方法。Upcycling中的「Up」有著「Upgrade」的意味，升級再造可以賦予物品新的價值。例如各大品牌的包裝，往往有著別具匠心的設計或用料，可以體現出品牌價值，如果是紙袋、盒子這些可以簡單地循環再用，但如果是包裝紙、裝過食物的紙袋往往很難再利用，韓國一位藝術家Gyu Han Lee最近就將一家連鎖快餐店的紙袋搖身一變成為了迷人家具。



藝術家Gyu Han Lee（圖片來源：Instagram/gyuhan_lee）

自從日本放寬自行遊之後，已成為餓了一整個疫情時期的旅遊迷必到之地，對於藝術家Gyu Han Lee而言也不例外，早前他前往東京遊日的同時，將在成田機場享用過麥當勞後的紙袋保留了下來，加上傳統韓紙點綴改造成為燈飾，不光是美觀亦能夠照明，發出柔和浪漫的淡黃燈光。

圖片來源：Instagram/gyuhan_lee

Gyu Han Lee是一位著名的韓國藝術家，他於大學時期修讀家具設計，過去在2019年及2020年，他透過將舊波鞋盒改造成為家具而聞名，特別喜歡用Nike鞋盒，早前舉辦的展覽當中，眼利的潮流愛好者便發現當中有些鞋盒是來自絕版的波鞋，例如Supreme × COMME des GARÇONS SHIRT × Nike Air Force 1這件三方聯乘逸品。別以為鞋盒始終是紙盒，他的作品絕非空有概念，這些鞋盒打造成的家具及椅子亦有著實用性可以坐上去。

圖片來源：Instagram/gyuhan_lee

這些年來Gyu Han Lee陸續設計出鞋盒家具如椅子、梳化、櫃子等等，作品會用膠合板加固，所以全都可以投入實際用途。最近終於推出令人耳目一新的作品，麥當勞紙袋燈飾活用品牌的大Logo及精辟的字體及平面設計，當中保留了令人著迷的日文標籤等細節。另外一個令人眼前一亮的設計是融入了傳統韓紙（Hanji）作拼貼修飾。日本有和紙遠近馳名，韓國的韓紙亦對於當地歷史文化有著重大意義。當地人有「紙千年，絹五百」一說，可見得其深厚歷史，現時保留下來的韓國歷史文獻及書籍大多是用韓紙製成的。韓紙用上獨有的「單簾手抄技術」製作，這項技藝可以加強紙質的強度，亦有著細緻質感。燈飾亮了燈後透現出細膩的韓紙纖維質感，體現工藝感同時提升高雅感覺。