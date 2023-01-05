《今際之國的有栖》給觀眾的啟發：人生是一場「向死而生」的遊戲

撰文：唐灝德
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Netflix大熱影集《今際之國的有栖》第二季開播了一段時間，不少觀眾認為第二季劇情可圈可點，有人認為Netflix把今際之國改篇成單純刺激、娛樂的「花生片」，省略了原作漫畫很多重要情節；也有人認為影集第二季文戲過多，說教味濃，尤其最終結局更是讓不少人費解，與緊湊刺激的第一季相比實在遜色不少。

至於漫畫原作又是怎樣呢？作者麻生羽呂創作這部作品時，是想帶出什麼意涵給讀者呢？

（以下內容涉及劇情討論，敬請留意。）

《今際之國的有栖》（Alice in Borderland）是一部參考了經典文學著作《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）作品，除了作品名稱相似之外，《今際之國》主角有栖讀音就是Alice，我們甚至可以在漫畫和影集中找到很多致敬《愛麗絲夢遊仙境》的元素。《愛麗絲夢遊仙境》看似是一部奇幻童趣兒童讀物，但主角愛麗絲異境歷險的過程其實也可以理解成愛麗絲探索、了解自我的旅程，作品觸及成長、意義、自我等的課題，具有深刻的寓意。麻生羽呂的《今際之國的有栖》，同樣是一部探討意義和人生作品，藉著主角有栖在今際之國經歷向讀者發問人生存的意義。我們可以從劇情上得知，很多進入了今際之國的玩家，都是一些對自己人生和處境感到迷惘或迷失的人，他們在一場場死亡遊戲當中不斷被迫思索自身存在的理由和意義。

《今際之國的有栖》劇照

在今際之國的結局，我們知道這個神秘國度其實是死亡與在世之間的彌留狀態，由於隕石撞下，東京澀谷區的人通通進入了生死邊緣的彌留之境，唯有擁有強烈求生意志的人才能夠回到現實。今際之國中的死亡遊戲其實是一個試煉，今際（いまわ）也有只此現在、當下的意思，作者以遊戲比喻人生，告訴我們一樣在「玩」一個隨時會死亡的遊戲，沒有過去亦沒有未來，只有當下。德國哲學家海德格（Heidegger）就如此理解死亡，死亡是最不可能的可能性，日常我們很少察覺死亡隨時到來，讓我們不誠實面對自己，虛耗光陰。但人的本質就是向死而生（Being toward death），我們每天都向著死亡踏近了一步，而只有我們把死亡這個可能性納入我們的生活，我們才能真正的活著，真誠地（authentic）過好我們的人生。

麻生羽呂筆下今際之國正是一個如此的地方，如果你隨時會死亡，那麼你會如何度過你的人生。人是會反思的生物，我們總是會不經意間對人存在意義有所發問，我們就如有栖，不知道自己生存意義何在，所以作者便用有栖來與我們一起尋找答案。有栖在故事中一直執著於尋求答案，由如何回到現實世界；能否回到現實世界；到後來因著同伴的死去自己卻生存，延伸至自己活著有什麼意義等人生問題。第二季，有栖不斷在人頭牌遊戲上向主持人尋求答案，但卻沒有得到過正面回應，那是因為生存意義並不能由他人給予，只能靠自己尋找。作者希望以不同角色故事告訴讀者，每個人活著的意義都不盡相同，別人的理由不可能是你的答案，也不需要是你的答案。例如由山下智久飾演「梅花Ｋ」久間欣治，他因為在今際之國能夠與人真誠交流，得著了活著的意義，故在死亡來臨之時並沒有遺憾與害怕，安然接受那必然的結局。「紅心女皇」加納未來因為熱衷觀察奮鬥和有熱誠的人，在最終遊戲上見識到有栖與女主角宇佐木對活著的強大意志，也能夠釋懷地死去。

《今際之國的有栖》這部作品一直想表達無論是今際之國是否真實？人生到底有沒有意義？我為何要生存這些問題，他人給出的答案其實並不重要。結局最精彩的一幕是「紅心女皇」曾為有栖給出過今際之國不同的「答案」，也是作者向觀眾給出的回答，你希望是怎樣的答案就給你什麼樣的答案，隨你喜惡。可是，得到答案後，你是否就此滿意？角色中對人生意義的解答又是否是你的解答？作者以《今際之國的有栖》再三提醒我們，真正重要的是你在故事中、主角的旅程中有沒有得著，有沒有找到屬於你自己的解答。

《今際之國的有栖》劇照

漫畫原作《今際之國的有栖》的確是一部說教作品，甚至比劇集有更多探討生命的討論，雖然Netflix改篇版其實已刪減了很多篇幅來迎合大眾口味，但這也造成了有點「兩頭唔到岸」情況。漫畫結局講述兩年後，電視台回到隕石撞下的現場訪問途人為了什麼而活著。途人給出了各式各樣答案，或好或壞，沒有客觀答案，你認為你的生存意義是怎樣就是怎樣。面對名為「人生」遊戲，死亡是每個人必然結局，在沿途景色中你又有沒有找到你的得著？人生意義的答案並沒有意義，因為當你找到時，你根本不需要問。如果你要問，你不會找到。

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