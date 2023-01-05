回憶無罪：黃耀明邊走邊唱演唱會　把人拉回黃金時代｜林綸詩專欄

2022年年末晚晚追陳奕迅ENCORE曲目，把我帶回最美「黃金時代」。2023年年頭，《黃耀明邊走邊唱演唱會》把我拉回廿多年前黃金時代，兩者與今年遜色的叱吒頒獎典禮相映成趣。新不如舊的論調實在彈太多，但哪個時代都一樣——從前聽的總會特別好聽，可以怪青春期荷爾蒙，可以怪回憶總是被美化，可以怪對新時代普遍不滿，但任何世代都一樣，大家最終只要奮力去支持自己的偶像和感覺，不管你用文字還是力行。

文：林綸詩｜原題：回憶無罪——記上世紀的歌曲



黃耀明邊走邊唱演唱會（圖片來源：Legacy傳音樂展演空間 Facebook）

不知是否邊走邊唱演唱會的歌單多圍繞舊歌，又或是方便多年前合作的李端嫻，RUNDOWN大部份是2000年前後常常出LIVE的曲目 (更有四首來自《光天化日》專輯)，勾起我不少人山人海回憶。《萬福瑪利亞》(Minimal)、《罅隙》(蔡德才)、《親愛的瑪嘉烈》(盧凱彤)，都是人山人海班底的重要作品，當年由文化中心唱到Star Hall，首首歌每次LIVE不同玩法，完全是人山人海功力大曬冷。那是上世紀的事，竟然在2023年重現眼前。雖然《漩渦》沒有彭羚合唱，雖然《美麗在心頭》伴奏的不再是四方果或盧凱彤，但黄耀明依然台風超凡。近年，因為社會氣氛，黃耀明背負著很多訊息和說話，從前那種單純的末世情懷和及時行樂，都要靠邊站，甚至蓋過音樂。廿多年前，他和他的音樂班底，可是speak much louder than words.

黃耀明邊走邊唱演唱會（圖片來源：Legacy傳音樂展演空間 Facebook）

之前大熱的Netflix日劇《First Love》有一集叫「普魯斯特效」，是氣味、聲音、畫面能特別勾起一些回憶，因為五官與腦袋相近。聲音中，音樂的特效當然強，所以原諒我們貪舊嫌新吧，回憶裡的音樂，當然是最美好的。青春彷彿因我愛你開始。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

