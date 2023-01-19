外國公司設計趣怪惡作劇禮盒製造額外歡笑　新春拜年惡搞親友必備

【新年/禮盒/惡搞】農曆新年是親朋戚友相約團聚，互相拜訪問候的日子。上門拜年，不宜兩手空空，但坊間的新春禮盒又大同小異、了無新意，容易給人沉悶、敷衍的感覺。



美國整人公司「Prank-O」的惡作劇禮盒會是你今個新年送禮之選，他們專門製作像真度極高的禮物空盒，空盒上描述的都是那些趣怪、「抵死」，沒有人想要的怪異產品。大家可以把真正的賀年禮物放入空盒裡，拜年時給親友一個驚喜，為新年增添樂趣。



「Prank-O」是美國一間專門售賣惡作劇商品的公司，他們著名的「原創惡作劇禮盒」，除了以假亂真的設計外觀，它其實就只是一個空紙盒。Prank-O的惡作劇禮物盒表面是一些來自荒謬公司的怪異產品，相當無厘頭之餘，更會讓人不想收下。Prank-O期望把歡笑帶到禮物當中，客人可以把真正想送給親友愛人的禮物放進Prank-O的惡搞禮盒，然後一表正經的給他們送上怪異禮物，看看他們的反應直至他們意識到正被人整蠱。畢竟沒有比笑聲更好的禮物，引發爆笑的惡作劇，增添了不少禮物以外的樂趣。

Prank-O的惡作劇禮物盒雖然只是虛有其表，但細節卻仔細得驚人，也是他們引以為傲之處。不論是包裝盒上的圖像，或是產品說明，Prank-O都精心地設計，極其詳細，也毫不馬虎，絕對能夠令任何收到禮物人都信以為真。

上門拜年，與表弟妹、朋友們玩這款桌上遊戲，相聚相歡就最適合不過。遊戲方法很簡單，只要找到兩吋長的火柴便算贏。然而，要有心理準備被長長的針刺到「滿江紅」！

有趣的是，Prank-O的虛假商品儘管荒誕，但也有不少似乎實用的產品，讓人不禁也想擁有一份。因此，Prank-O後來也順應民意，把本來只是天馬行空的想法轉化成真正的商品出售。家裡的動物非常好動？不如請他們做小助手幫助家務。把掃把套在寵物的腳上，讓他們在家中到處走動時順道清潔屋企。

新年將至，不知你又有沒有打算拜年時給親友們一個驚喜惡搞？Prank-O的網站上還有很多「抵死」的惡作劇商品，新年大家可以考慮給親友們多一些「歡笑」吧。