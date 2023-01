Käthe Kollwitz版畫照亮平民困苦　魯迅：現代藝術家無人在她之上

【藝術家/魯迅/木刻版畫/Käthe Kollwitz】說到魯迅最為推崇藝術家,必須提及凱綏·珂勒惠支(Käthe Kollwitz,1867-1945)。珂勒惠支是二十世紀德國最重要藝術家之一,主要創作繪畫、版畫以及雕塑,是第一位獲得「普魯士學院」院士名銜的女性,在柏林、科隆均有為其設立之博物館。其畫作描繪德國平民百姓在、二十世紀初期所面對之貧苦生活及戰爭時期苦難。她創作過許多母子主題畫作,被譽為「全球母親代言人」。



Käthe Kollwitz, Two dead Persons, 1920, woodcut(資料圖片)

魯迅生前對她極為推崇,曾自資出版《凱綏.珂勒惠支版畫選集》,甚至表明「有人翻印,功德無量」。其作品被介紹到中國以後,對於中國版畫發展有深厚影響。魯迅曾對其如此評價:「她以深廣的慈母之愛,為一切被侮辱和損害者悲哀,抗議,憤怒,鬥爭;所取的題材大抵是困苦,飢餓,流離,疾病,死亡,然而也有呼聲,掙扎,聯合和奮起。」

凱綏·珂勒惠支(Käthe Kollwitz)原名凱綏·勖密特(Kaethe Schmidt),1867年生於東普魯士柯尼斯堡,其父親決意讓她成為一名藝術家,所以在其入學柏林以及慕尼黑的美術學院前便送她到最好的本地老師手下學習,珂勒惠支剛開始學習繪畫時只有14歲。

珂勒惠支後來入讀柏林女子藝術學院,在柏林期間,曾看過德國諾貝爾文學獎得主Gerhart Hauptmann劇作《織工》(The Weavers)首演,劇目講述1844年一群西里西亞編織工人一場起義運動,首演引起不少爭議。受話劇影響,珂勒惠支在1893年開始創作《織工一揆》(The Weavers’ Revolt)系列,不是直接描繪劇中場面,而是讓畫中人物穿上後來才流行的工人服飾,以表她對於當時現實問題關注。畫作後來亦被當時德國政府標籤為煽動作品,曾獲得柏林藝術博覽會金獎,但被威廉二世國王取消。《織工一揆》系列是珂勒惠支生前最受歡迎作品系列,也是其作為藝術家突破之作。

Käthe Kollwitz, In Memoriam Karl Liebknecht, third and final version, 1920, woodcut(資料圖片)