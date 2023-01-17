經典電影《教父》靈感來源黑手黨頭目被捕　探索黑手黨名稱與由來

【教父/ 電影/ 黑手黨】日前，黑手黨頭目德納羅（Matteo Messina Denaro）在意大利巴勒莫被補，這名國際頭號通緝犯潛逃長達三十年，這次逮捕宣告一個時代的落幕，預計能夠對黑手黨營運造成沉重打擊。



德納羅是西西里島黑幫（Cosa Nostra）靈魂人物，Cosa Nostra也是黑手黨（Mafia）這個神秘又龐大犯罪集團的真實名稱。那麼，為何會有「黑手黨」這個代名詞？「黑手黨」的由來又是怎樣？



德納羅所屬的黑社會組織——Cosa Nostra意即「我們的事業」，是誕生於西西里島的黑幫組織。德納羅曾策劃多宗炸彈襲擊案，又參與暗殺兩名偵辦黑手黨的意大利反黑檢察官，甚至綁架過一名12歲男童Giuseppe Di Matteo並將他勒死；他的屍體最終被酸液溶解，無法尋回。聲名浪藉的德納羅，是Cosa Nostra教父級人物，其幫派更是荷李活經典電影《 教父》（The Godfather）故事靈感來源。

經典電影《 教父》 。（圖源：imdb）

德納羅罪行惡貫滿盈，法庭曾裁定他多次無期徒刑，歐盟、FBI等國際組織早在上世紀九十年代初展開了對他的逮捕行動。可是，三十年來追捕德納羅的工作一直毫無寸進，有不少人認為，逮捕德納羅如此困難可能跟其黑幫Cosa Nostra在西西里島仍然獲得民眾一定支持有關。

德納羅是國際頭號通緝犯 。（圖源：wiki；Italian police）

黑手黨的由來

「黑手黨」（Mafia）一詞源指西西里島的幫派Cosa Nostra，後來黑手黨成為黑社會組織代名詞，也被用來指代很多組織程度較高的犯罪集團。現時，國際間由意大利人組織的犯罪集團一般都被稱為黑手黨，但其實單是義大利南部，就有三個不同的龐大黑幫組織，而黑手黨只屬於西西里島黑幫組織Cosa Nostra。

西西里島是意大利南部對出的島嶼，雖然面績不大，但由於西西里島位於地中海中心，極具戰略價值，因此千年來一直被周遭輪番崛起的列強占領和瓜分。西西里島長年紛亂的環境，加上朝令夕改的法律和執法者都令法律與秩序在這個自成一國的島嶼上失去了權威。於是，有一些西西里強大而精明的人們自發填補那些遙遠統治者們在島上留下的權力真空。他們主責處理島民之間的衝突，又介入地方經濟生活，向弱勢群體提供保護，逐漸在島上形成了強大勢力，亦得到不少民眾支持。

西西里島 。（圖源：gettyimages）

隨著組織規模愈來愈大，他們開始以家族形式營運來鞏固組織的架構，幫派Cosa Nostra便由此誕生，至今已有接近二百年歷史。Cosa Nostra除了會收取保護費、對犯罪者進行仲裁，也監管一些非法協議和交易，黑手黨最初只是民間保護自身權益的自衛組織，但由於與政權有所衝突，私自執法建立權威，就建立了他們犯罪組織的形象。

《 教父》 。（圖源：imdb）

黑手黨的名稱

由於幫派組織從事犯罪、走私、賣淫等業務，所以民眾慢慢以「Mafia」來稱呼幫派的人。「Mafia」的西西里字詞「Mafiusu」有「具侵略性」，或「不被接受」等意思。另外，在西西里男性的定義當中，「Mafiusu」也代表具有野心、霸道、自負但無所畏懼者等，側面反映了當時幫派在大眾心中的形象。

至於中文譯名黑手黨，是由清末著名刊物《小說時報》所命名，聞說因為組織成員每次作案後，都會在現場留下一個用蠟紙印出來的黑手向警方示威，故名為黑手黨。典故雖然無從稽考，不過後來一些幫派的勒索信上的確會以開始黑色手印、子彈、骷髏、墓碑等具有「威脅生命」意味的標識作為結尾，也有勒索信乾脆以 Mano Nera（義大利文黑手的意思）作結，所以稱呼為黑手黨也不無道理。