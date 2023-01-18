2023賀歲檔港產片首選《毒舌大狀》主題吸引劇力萬鈞｜何故專欄

《毒舌大狀》，雲集好戲之人，主題吸引，劇力萬鈞，讓觀眾看得非常過癮，2023賀歲檔港產片首選！



《毒舌大狀》電影海報

《毒舌大狀》並非傳統的賀歲喜劇，甚至不算是喜劇，雖然由黃子華主演，搭配充滿喜感的何啟華，卻是一部有點沉重的正劇，借一宗冤案，以及主角的成長，討論究竟「天冇眼」或是「天有眼」？法律面前，當真人人平等？無權無勢的小市民，如何挑戰足以隻手遮天的城中富豪？

《毒舌大狀》電影海報

《毒舌大狀》絕對是黃子華從影以來的代表作，「林涼水」就像是為了他量身訂造，全片他由頭帶到尾，處處顯現出他的神級魅力，但他不只是一味搞笑，而是有深度地演活了這個「毒舌大狀」的不同階段，由不可一世的法官，到自以為是的大律師，再到因為自己疏忽而造成冤案的「斯文敗類」，最後和伙伴們一起讓無辜的受害人沉冤昭雪，觀眾見證他如何面對「中年危機」，重新找到自己的初心和使命，終於得到最後勝利，真的痛快淋漓。

《毒舌大狀》影片截圖

《毒舌大狀》劇本精煉有層次，對白精妙有深思，角色精彩而立體，高潮一浪接一浪，就連小角色也有戲，吳煒倫作為資深編劇，本片盡見其入行超過二十年的深厚功力！吳煒倫雖然首次執導，但他曾參與的前作包括：林超賢導演的《重裝警察》、《走投有路》、《千機變》、《証人》、《神鎗手》、《火龍》、《線人》、《逆戰》、《激戰》和《魔警》，鄭保瑞導演的《愛‧作戰》，葉偉信導演的《殺破狼》，許誠毅導演的《捉妖記2》，梁樂民和陸劍青導演的《寒戰II》，以及梁樂民導演《梅艷芳》，而且他早在《重裝警察》已是副導演，《寒戰II》更是第二組導演，絕對是經驗豐富，遊刃有餘，重點是明白觀眾的需要，戲院場內的熱鬧氣氛，以及滿堂歡笑聲，甚至是掌聲，都是近年罕見，最重要是觀眾可以滿足地離場，正如電影的宣傳口號「大快人心」。

《毒舌大狀》劇照

《毒舌大狀》除了黃子華演技大爆發，其他演員都有亮麗表現！何啟華飾演的師爺「太子」，既帶有當年《男親女愛》裡余樂天的影子，而且有情有義，跟黃子華擦出火花，既是林涼水的強大後盾，更本片另一歡笑泉源。楊偲泳與神同行，卻完全沒有怯場，幾場跟黃子華正面交鋒都是穩佔上風，她飾演年輕大律師方家軍，對比前作《喜歡妳是妳》和ViuTV劇集如《理想國》，更上一層樓。廖子妤和王丹妮在《梅艷芳》後再度合作，卻由姊妹變情敵，廖子妤飾演的富豪獨生女鍾念華高貴傲慢，王丹妮飾演的前國際模特兒曾潔兒淪為階下囚後星味不再，彼此都有突破性演出。王敏德飾演鍾家的法律顧問董衛國，他以英語講對白特別有型。谷德昭飾演資深律師TK何，妙語如球，好比智慧老人。林保怡飾演林涼水的舊同學，雖然出場不多，卻是關鍵人物。栢天男飾演的鍾京頤醫生，是引發所有悲劇的賤男人，也是聰明反被聰明誤的禺蠢男人。謝君豪飾演主控官金遠山，作為「毒舌大狀」的超強對手，很有說服力，不斷的高手過招，將劇情推向高峰，但這個角色絕不簡單，謝君豪以他影帝級的精湛演技，將吳煒倫的優秀劇本昇華，他其中一場法庭戲簡直是型到核爆，讓觀眾拍掌叫好！

《毒舌大狀》劇照

《毒舌大狀》以群星拱照子華神，一同為小市民發聲，儘管現實中往往不盡如人意，但慶幸在這個故事裡，公義可以得到彰顯，也讓我們在「真理」和「歪理」之間，領悟出在逆境中生存的道理。相信《毒舌大狀》的票房有機會超越同樣由黃子華主演的《飯戲攻心》！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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