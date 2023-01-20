AI藝術革命｜意大利雕刻機器人自主編程做創作　雕刻家將被取代？

人工智能（AI）進行藝術創作，在這個世紀已經算不上是新鮮事，不過大多還是一些生成圖像、畫作，怎料在這個2023年於意大利研發了一種雕刻機器人，現在連雕刻這種高難度的藝術範疇也能依靠機器人去完成。



圖片來源：Robotor網站

藝術創作講求天分，也是人類一種靈性上的表現，往往難以被複製，也是為何藝術品的價值能夠登上天價的原因。林林總總的藝術創作形式當中，尤以雕刻的難度更高，因為與平面的創作不同，雕塑有著立體性，而且雕刻的對象往往都是木材、石材這些又大又重的材料，對於藝術家本身的體力也有一定要求。要從一塊石材雕刻出細緻的人體輪廓，雕刻過程也是一個去蕪存菁的行為，稍有不慎失手可能對整件雕塑作出無可挽回的後果。

圖片來源：Robotor

人始終是血肉之軀，有些人擁有無盡的創作力，可是卻礙於力量的限制，難以進行創作。有見於人手處理大理石雕塑除了很累人之外，對創作者可能會有風險和危險，意大利研發出來的雕刻機器人「Robotor」以及同名品牌就無疑成為了可靠的小助手。Robotor建基於意大利城市Carrara，這裡是米開朗基羅創作流傳後世雕像的地方，Robotor並非單純地取代雕刻家，而是希望是將科技與傳統融合。

圖片來源：Robotor

Robotor的設計能夠在惡劣的環境中承受重負荷，其硬件配套及構造可以抵擋大理石碎片這些堅固的材料襲來，其鑿子轉台可以支撐重量達50噸，使之能夠發揮必要的靈活性。Robotor的出現之後，雕塑不再是由碎石、鑿子和灰塵所組成，而是「掃描和繪製」。如果用家有編程的經驗，可以輕鬆指揮機器人，實時控制其速度、力度和切削程度，在更短的時間內簡化雕塑本身的複雜創作過程，如果沒有編程的能力也不要緊，因為Robotor被設計出來適合所有用家使用。

圖片來源：Robotor

執行階段中，Robotor會先分析它要處理的石頭或材料，在檢查材料的屬性、角和形狀之後就會開始程序。更令人驚訝的是，由於Robotor安裝了自編程軟件，所以也會有可能它自己繼續雕刻想要塑造的作品，在規劃好工作流程後，中間不同階段將會自動選擇合適的工具使用，甚至在拋光時會自動灑水除塵。

圖片來源：Robotor

Robotor的出現有望可以減少材料浪費、能源消耗和生產時間，甚至只需要掃描用家想要製作或複製的雕塑，Robotor便會自主工作而用家則可以隨時加入干預，相信這項技制在未來或者會對雕塑、設計和建築等範疇發生重大影響力。