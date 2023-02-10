英國藝術家「打」出名畫　蒙娜麗莎、戴珍珠耳環的少女均不在話下

【繪畫/藝術家/打字機】文字除了用來表達所思所想，原來也可以成為繪畫工具。英國藝術家James Cook不用顏料和畫筆，反而用各種老式打字機「打」出畫作，通過不同文字和標誌組成各地風景。最近他更開始以此方法重現名畫，包含《蒙娜麗莎》、《戴珍珠耳環的少女》、弗里達・卡羅自畫像以及《美國哥德式》等經典作品。那麼用打字機創作，有什麼難處？



英國打字機藝術家James Cook （James Cook Instagram）

+ 3

James Cook大學時修讀建築系，最開始創作的也是各種古典建築。這些畫作不僅描繪出建築大致輪廓，甚至細緻到教堂石雕都能照顧到。他會以「0」、「L」、「()」等字符描繪石雕，都鐸莊園那種破舊磚砌建築則以「I」和「-」等字符表達。打字機44個按鍵被他不斷實驗重組，所有字母、數字和標點符號都成為他繪畫工具。他描繪過多地世界名勝，英國大笨鐘、塔橋、德國新天鵝堡等建築都在他「機」下完美重現。

除了在家創作，原來打字機也能寫生。他擁有30台打字機，分別散落家居各處，他有時會放打字機到車裡出門兜風，隨身攜帶一把折疊椅和幾台打字機，到不同村莊和歷史地標花上三到四個小時現場創作，一天結束後往往能得到一堆圖紙。

英國藝術家James Cook作品（James Cook Instagram）

最近除了建築，他也進軍人物肖像，最近一系列名畫啟發作品更大受歡迎。這些畫作像真度極高，仔細一看，更會發現他在畫作中埋入不少「彩蛋」——原來所有畫面均是以名畫相關字詞組成。在維米爾 (Johannes Vermeer) 《戴珍珠耳環的少女》啟發作品中，畫面重複出現了「pearl」、「earring」和「girl」等詞彙，其後再用其他符號對比明暗並渲染面部細節，讓畫作更加逼真。

英國藝術家James Cook作品（James Cook Instagram）

除了《戴珍珠耳環的少女》，他同樣用上這個方法創作了《蒙娜麗莎》、《美國哥德式》等名作。值得留意的是，在重繪弗里達・卡羅自畫像時，他更特意加上紅色墨水重現畫作經典細節，精心小巧思讓畫作看頭十足。

他表示，創作這些畫作最難之處在於打字機容錯率極低。若是打錯字，又或是把字符打在不該出現的地方，錯誤都會極其顯眼。好在如果畫作較大幅，就有機會和其他陰影部分融為一體。由於這些打字機年代久遠，保養亦非易事，有次他出門創作，打字機更突然失修讓畫作斷成兩半，可謂危機處處。

若對James Cook畫作感興趣，可以到其官網以及Instagram了解更多。