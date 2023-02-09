百達攝影獎得獎作品香港展出　頂級攝影師拍下觸目驚心「火」圖像

【攝影/展覽/百達攝影獎】這幾年新聞中好像總是有各種大火消息，譬如2019年巴黎聖母院大火引起全球關注、亞馬遜雨林大火破壞紀錄創新高、澳洲連日山火、當然還有加州大火染紅各地天空，種種畫面在不少人心中留下不可磨滅痕跡。



以可持續問題為主題的百達攝影獎（Prix Pictet）上屆以「火」 為主題，得獎作品最近巡展到亞洲，涵蓋莎莉・曼（Sally Mann）、川內倫子等知名攝影師作品。



David UzochukwuWildfire,2015. From the series:In The Wake,2015-2020©David Uzochukwu,Galerie Number 8, Brussels,Prix Pictet.Courtesy of the artist and Galerie Number 8 （圖片由百達攝影獎提供）

若讀者對攝影或環境問題有關注，很有可能會聽過百達攝影獎。比賽始於2008年，以可持續發展作為主軸設立題目，望引起環境問題關注。這次比賽來到第九屆，選定以「火」作為主題，展覽將呈獻 13 位來自奧地利、比利時、貝寧、柬埔寨、 日本、黎巴嫩、墨西哥、尼日利亞、南非、瑞士、美國的入圍攝影師作品。

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這些作品從全球重大事件和個人經歷中汲取靈感，涵蓋紀錄、肖像、風景、拼貼，以及學術研究等多種形式。本屆大獎由美國知名藝術家莎莉・曼（Sally Mann）以「黑水」（Blackwater，2008- 2012年） 系列奪得，接下來我們會重點介紹莎莉・曼以及其他兩位攝影師作品。

莎莉·曼（Sally Mann）

《黑水》，2008-12年



本屆大獎得主莎莉・曼是美國知名攝影師，在2001年被美國時代雜誌稱為「美國最佳攝影師」，作品主要探索家庭、社會現實和時間流逝，同時捕捉自然、歷史和記憶之間緊張關係。

這次得獎系列攝於其故鄉弗吉尼亞州東南部大迪斯默爾沼澤（Great Dismal Swamp），該地曾是美國載有第一批奴隸的船隻停靠地，2011年曾發生111日毀滅性野火。多年來她一直研究當地種族歷史，對土地承載之歷史記憶深感興趣，她認為火災或許是美國種族衝突縮影。

Sally Mann圖片（圖片由百達攝影獎提供）

她表示：「美國人有一個特點，就是似乎相信浩劫盡頭會是美麗明天，因此作為解決方案，靠「下一場大火」療癒。也許這是對的，因為沒有摧毀就沒有重建。也許火真的很獨特，它既可以清除亦可以復興。大迪斯默爾沼澤正開始長出綠芽和藤蔓，它再次展現活力，提供了復興希望。」

但是，火不能燒毀回憶，即是大迪斯默爾沼澤被大火吞噬，誰也不能磨滅以往種族主義的慘痛歷史。我希望這輯照片可以作為憑證，提醒我們不要忘記。 莎莉・曼（Sally Mann）

布倫特·斯特頓

《世界燒傷之都》 , 2014年



儘管印度是全球燒傷人數最多國家，每年有六百多萬人燒傷，當地卻只有很少診所及醫院治療燒傷設施。這輯照片攝於蘇博星醫生（Dr. Subodh Singh）為社會最低層燒傷患者開設的診所，記錄2014年一位嚴重燒傷女孩手術情況。診所總是爆滿，蘇醫生說他把診所獻給其父親，是他教導蘇醫生永遠要為境況比自己困苦之人服務。

作品直觀呈現出火造成的危險與痛苦，各種傷勢觸目驚心，同時手術場面又讓人看到一種守望相助精神，是一輯扣人心弦的人文作品。

法布里斯・蒙泰羅（Fabrice Monteiro）

《預言》，2013-20年



《預言》系列中模特穿上以垃圾、樹皮、枯枝等各種材料製作的服裝，巨大裙擺讓人想起高級定制時裝。原來法布里斯・蒙泰羅本人最開始就是一名模特，後來逐漸學習構圖、照明等各種技巧成為攝影師，作品於新聞攝影以及時尚攝影之間穿梭。

系列於2013年在塞內加爾萌芽，目的是喚醒新一代生態保育意識。照片中人物靈感來自西非和及其他地方化裝舞會，攝影師讓他們在油庫、堆場、乾裂焦土地等地點出現，表達環境向人類問責之意。他在作品中融合不同文化和傳統，希望圖像能成為一種預言，提醒大眾環境問題並不囿於特定國家，而是關乎全體人類。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：百達攝影獎：火

地點：香港金鐘正義道 9 號亞洲協會香港中心

日期：即日至2月28日

