百達攝影獎得獎作品香港展出　頂級攝影師拍下觸目驚心「火」圖像

【攝影/展覽/百達攝影獎】這幾年新聞中好像總是有各種大火消息,譬如2019年巴黎聖母院大火引起全球關注、亞馬遜雨林大火破壞紀錄創新高、澳洲連日山火、當然還有加州大火染紅各地天空,種種畫面在不少人心中留下不可磨滅痕跡。



以可持續問題為主題的百達攝影獎(Prix Pictet)上屆以「火」 為主題,得獎作品最近巡展到亞洲,涵蓋莎莉・曼(Sally Mann)、川內倫子等知名攝影師作品。



David UzochukwuWildfire,2015. From the series:In The Wake,2015-2020©David Uzochukwu,Galerie Number 8, Brussels,Prix Pictet.Courtesy of the artist and Galerie Number 8 (圖片由百達攝影獎提供)