收藏家搜羅全球嘔吐袋建線上博物館　飛機以外連太空、戲院都有？

大概每個人都有收藏的喜好，有人喜歡收集郵票、有人喜歡收藏絕版波鞋，甚至連廢物也有人囤積收藏。只要能夠保存收藏，也許沒有東西是沒有人去收集的，一旦你收集得足夠多、足夠齊全，你更會成為那方面的專家。



一群小眾收藏家，他們獨愛收集世界各地不同的嘔吐袋，當中除了常見的飛機嘔吐袋，更有看電影、坐船，以及宣傳時所提供的嘔吐袋。經過多年的收集、捐贈和互相交換，美國一位嘔吐袋收藏家Steve Silberberg開設了名為「Air Sickness Bag Virtual Museum」的嘔吐袋線上博物館，實行獨樂樂不如眾樂樂，與大眾分享他超過三千件珍貴收藏。



Steve Silberberg自1982年起便著手收集嘔吐袋，當年能夠坐飛機仍然是件了不起的事，還是大學生的Silberberg出於好奇和興趣，就把座位前放置的嘔吐袋帶回家，心想大概沒有人會像他一樣收集這些東西，並建立起他的收藏興趣。儘管Silberberg表示自己從未離開過北美地區外遊，但時至今日他已經收集了超過3,200個來自不同地方的嘔吐袋。Silberberg不少收藏是來自朋友的轉贈，也有更多是與世界各地的同好者交換而來。因此，Silberberg萌生要建立嘔吐袋博物館的想法，讓大眾認識和欣賞他多年的「戰利品」外，也令一些同好者可以互相交流，大談自己的收穫。

諷刺特朗普的政治嘔吐袋。（圖源：Air Sickness Bag Virtual Museum）

Air Sickness Bag Virtual Museum可能是世上首個以嘔吐袋為主題的線上博物館，Steve Silberberg把每個嘔吐袋上戴到網上，並詳盡地附上年份、來源、字樣顏色、背景顏色、相關簡介等資料，分析袋的設計和用義，甚至對航空公司不同年代推出的嘔吐袋互相比較。他認為嘔吐袋的設計其實相當值得我們留意，一個嘔吐袋反映一間航空公司的形象，有些可能不過是白紙袋加綁繩，但有些嘔吐袋卻花盡心思，堪比藝術創作。

芬蘭航空公司Finnaviation的嘔吐袋。（圖源：Air Sickness Bag Virtual Museum）

如果要選一個嘔吐袋作為Silberberg的至愛，他認為會是一個來自太空的嘔吐袋。由於Silberberg有朋友的家人認識太空總署相關人士，令他能夠擁有一個太空專屬的嘔吐袋。這個嘔吐袋雖然沒有過於特別的標誌或描述，但卻有一個全副武裝的太空人圖案。至於經已倒閉的芬蘭航空公司Finnaviation出產的嘔吐袋，就被一眾收藏家譽為最出色的嘔吐袋之一。這個嘔吐袋印有芬蘭常見的馴鹿，口正狂吐著白色方糖，有趣之餘亦意境十足，相當「生鬼」。

來自NASA的嘔吐袋。（圖源：Air Sickness Bag Virtual Museum）

事實上，嘔吐袋不只限於飛機、船等容易途中不適的交通工具上出現，從前觀看恐怖血腥類電影、派對表演，以至政治宣傳也會見到充滿特色設計的嘔吐袋。而且世上亦不只Steve Silberberg的博物館有收藏「展品」，因為嘔吐袋體積細小又容易獲得，很多人會視作旅程的紀念品來收集。來自亞拉斯加的Bruce Kelly據說就收藏了7,300件「展品」，也發佈在他的網站上供人欣賞。美國舊金山國際機場（San Francisco InternationalAirport）的SFO博物館也館藏了600多個航空嘔吐袋。

電影院提供的嘔吐袋。（圖源：Kelly's World of Airsickness Bags）

隨著坐飛機的成本愈來愈低，基於成本考量，愈來愈少航空公司再願意花費心力於嘔吐袋的設計上，許多航空公司現在都只提供單調純白色的嘔吐袋，令特別的嘔吐袋買少見少。有興趣的讀者可以到他們的網站上欣賞更多充滿特色嘔吐袋。