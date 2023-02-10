香港聾人真正權益未被關注　盼主流尊重理解無聲者聲音｜開卷樂

聽不見，其實未必是缺陷，有聾人認為「聽障」一詞帶有貶義，「聾人」才是最佳稱謂。聾人在主流社會往往被定性為少數或弱勢人士，手語這種語言也常常被忽略。陳意軒研究手語多年，並擔任手語傳譯員，她將自身的經歷寫成《手語譯者的育成筆記》一書，希望社會重視聾人需要和手語譯者的地位。



文：香港電台開卷樂｜原題：《手語譯者的育成筆記》—聽不見的香港手語



聾不是缺陷，是潛能

手語譯者雖然看似「手忙腳亂」，卻有條理地傳達正確訊息，建構聾人與主流社會之間的橋樑。作者認為「手語譯者游走於主流社會和聾人社群之間」，如同中英翻譯般，他們出現在法庭、醫院這些場所，但原來表演場地、演唱會亦需要手語翻譯。作者指他們會在演唱會中將歌詞、觀眾反應、表演者情緒、現場氣氛等聲音元素用手語表達出來。

譯者要熟悉兩種語言外，更要設身處地融入兩個社群的文化之中。

手語譯者雖然看似「手忙腳亂」，卻有條理地傳達正確訊息。（圖源：香港聾人福利促進會）

聾人也有他們自己一套文化，例如用手語溝通時如何正確地將視線移離對方的臉；又如聾人去餐廳吃飯，會選擇圓形餐枱，方便圍坐時看清楚所有人；如果想引起身邊聾人注意的時候，可以嘗試揮手、拍肩，如距離遠可以將燈一開一滅做成閃燈的效果，或是用輕巧的物件如紙團等，向對方拋過去。這些有趣的舉動，對聾人來說是禮貌的表現。

在主流社會下，聽不見被視為缺失，聾人成為需要福利救濟協助的一群。部份人更視手語傳譯為義務工作，作為貢獻社會的一種方法。「『聽覺障礙』一詞，是從醫療角度出發，把『聾』建構成一種需要被改造的缺陷。」可是聾人並不希望大家當其殘疾，甚至有人更以聾人為自豪，他們只是聽不見，其他與正常人無異，如書中言「不是缺陷，是潛能」。

《手語譯者的育成筆記》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



香港手語法律地位

手語是聾人利用手勢溝通語言的統稱，如方言般會因應不同地方發展成一套獨特的語言，在香港，稱為「香港手語」。談起「香港手語」的起源，1935年香港成立第一所聾人學校，教學方針是嚴格的口語方式，校內嚴禁手語，原意希望聾人學童盡量運用剩餘的聽力。當時的老師大多是健聽人士，對於手語摒諸門外，造成師生之間有不少溝通困難，影響聾人學童學習。後來聾人學校增多，學生之間手語溝通亦禁之不絕，加上上海南京地區手語傳入香港，逐漸建構出一套「香港手語」。

可惜時至今日，香港沒有法律確立香港手語的地位。書中提到，「香港手語成為官方語言」動議曾於2017年提交至立法會作出辯論，有反對動議的議員認為香港本地手語尚未演化出一套通用的語言，有贊成方則認為政府需要帶頭建立系統。手語已進入公共領域討論，未來需要更多手語傳譯、聾人組織、政府等多方討論。

時至今日香港仍未有法律確立香港手語的地位。（圖源：香港聾人福利促進會）

有些健聽人士自以為高人一等，其他都是弱勢、需要協助的人，但其實在聾人角度，他們要的並不是甚麼特別的區分，而是一份平等看待和尊重。順帶一提，讀者如對手語感到興趣，亦可以瀏覽香港中文大學手語及聾人中心設立的「香港手語瀏覽器」網頁，就如字典般查找字詞及其對應手語，並附帶影片教授手語的動作。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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