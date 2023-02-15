《愛因斯坦與他的小小指南針》載譽而歸豐富的劇場體驗｜何故專欄

《愛因斯坦與他的小小指南針》，一套有趣、有啟發性、有教育意義的兒童劇，適合一家大細入場觀看，誠意向家長和老師們推介！



筆者與陳仕文導演合照（筆者 攝）

《愛因斯坦與他的小小指南針》早在2021年已公演，今年載譽而歸，並非一般的重演，而是「加碼音樂版」，新增了多首原創歌曲，提升了視聽之娛，也豐富了觀眾的劇場體驗。

《愛因斯坦與他的小小指南針》劇照

《愛因斯坦與他的小小指南針》以著名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）的成長為故事主線，講述語言發展遲緩的他，擁有與一般孩童不同的思維，經常從另一個角度觀看世界，被標籤為「另類」，就連母親也幾乎要放棄他，慶幸得到父親和數學老師的接納，對他「因材施教」，讓他找到屬於自己的人生方向，最終成為影響世界的偉人。

《愛因斯坦與他的小小指南針》劇照

《愛因斯坦與他的小小指南針》既益智又活潑，結合科普和音樂，更重要是借用了很多愛因斯坦的金句，除了在宣傳上的「想像力比知識更重要」，還有「並不是我很聰明，只是我和問題相處得比較久一點。」、「每個人都是天才。但如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋。」、「智者解決問題，天才預防問題。」等，小朋友雖然未必明白，卻不會覺得悶蛋，大朋友相信會有不同的共鳴，更值得好好思考。現場所見，小朋友都很投入，笑聲此起彼落，台上台下不斷互動，編、導、演、歌曲創作和舞台設計都功不可沒。

《愛因斯坦與他的小小指南針》劇照

《愛因斯坦與他的小小指南針》由香港戲劇工程主辦，余仲賢編劇，陳仕文導演、聯合編劇兼填詞，吳乙言作曲及填詞，李子俊作曲及編曲，演員包括：魯文傑、潘浩鵬、鄧艷蘭、黃雪燁、劉益琳、黃芷瑩、余家寶、廖子維。魯文傑是香港資深舞台劇演員，憑糊塗戲班的《爆谷殺人狂》獲得香港舞台劇獎最佳男配角（喜劇／鬧劇），他分別飾演老年愛因斯坦及愛因斯坦父親，惟妙惟肖。潘浩鵬現為低級巨星聯合總監，前作《漂流家書》賺人熱淚，大獲好評，今次飾演青年愛因斯坦，再次備受肯定。黃雪燁憑香港話劇團的《原則》(2018新版)獲提名香港舞台劇最佳女主角（悲劇／正劇），她飾演愛因斯坦的啟蒙老師Maxine Talmey，演得又唱得，令觀眾眼前一亮。鄧艷蘭分別飾演愛因斯坦母親及針對愛因斯坦的Hoffmann老師，讓觀眾明白愛因斯坦在成長過程中的壓力。其他演員都有不俗表現，合力為大小朋友走進知識和想像力交織的領域。另外，舞台設計很有心思，讓觀眾可以跟愛因斯坦一起穿梭現實，以及他的「內心世界」和「幻想空間」，負責舞台美學的李衛民值得一讚！

《愛因斯坦與他的小小指南針》劇照

《愛因斯坦與他的小小指南針》教導我們「每個人都是天才」，千萬不要強迫一尾魚去爬樹！更重要是正如導演的話：「世上有許多未見的東西，但是不代表他們不存在，只是我們未知所以未見。只要我們相信，而且堅實地前行，就算再緩慢也好，未來必定是充滿希望的。」

《愛因斯坦與他的小小指南針》是一場高質素的親子活動，小朋友開開心心離開劇場後，家長可以透過愛因斯坦來誘發他們的學習興趣，無論是數學、科學、音樂、甚至是歷史，讓他們得到「小小指南針」，開始尋找屬於自己的方向，這樣終會遇見那看不見的未來！