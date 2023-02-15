欣賞香港上空極光、感受三千脈搏同時跳動　嚴選3大藝術科技節目

【藝術科技/裝置藝術/展覽/極光】若最近夜晚路過西九文化區，會發現上空出現絢麗北極光，莫非天有異象？其實是瑞士藝術家Dan Acher創作作品，為藝術科技節「機緣都會」（SerendiCity）節目之一。項目一連三週舉行，包含多個戶外及室內大型藝術裝置、現場表演、網上遊戲等供公眾免費參與，那麼其中有什麼活動最不容錯過？



「藝創明天」壓軸：「機緣都會」《Borealis》 澳洲阿德萊德 Gluttony ©David Solm_Novatech 圖片由西九文化區管理局提供

在數據化世界，在人工規劃和自然之間平衡是城市發展重要議題，藝術科技節多個節目正是圍繞此主題策劃，重頭戲之一是上文提到瑞士藝術家Dan Acher創作戶外激光投射裝置《約定極光》（Borealis）。

機緣都會：《約定極光》瑞士洛桑聯邦理工學院 ©Sebastien_Puiatti 圖片由西九文化區管理局提供

《約定極光》

Dan Acher

西九文化區藝術公園大草坪



在一般認知中，絢麗北極光總是行蹤不定，是極地專屬體驗。藝術家透過光影模擬，卻能將這種自然奇觀搬到香港。與真實極光相似，作品會隨著現場天氣狀況，光束的動態、色調、密度等會不斷變化，每刻都獨一無二，融合香港自然天象以及科技。

《約定極光》曾經在全球超過三十個城市巡展，這次首度來港將每晚定時展出至3月5日，大家不妨前往欣賞鬧市中奇幻景象。

機緣都會：《夜光森林》©️ Robert Seidel, 《tempest》環境裝置，D/US 2017，多頻道，循環播放 佛羅里達州Alys海灘 Digital Graffiti藝術節 圖片由西九文化區管理局提供

《夜光森林》

Robert Seidel

西九文化區藝術公園



第二個介紹項目同樣是戶外裝置，是德國藝術家Robert Seidei作品。《夜光森林》英文原名Petrichor，意指雨點灑落泥土時散發香氣情景。作品通過人造煙霧和幻彩錄像投射，配搭環迴立體聲效，展示雨後霧濛濛之下植物景象。公園一隅因而變成迷幻「派對」場景，有興趣讀者可以到現場以全新視角審視日常景象。

Robert Seidei曾創作多個抽象錄像裝置，相關作品在法國里爾美術館、德國Phyletic博物館等均有展出。

機緣都會：《Rafael Lozano-Hemmer – 生物特徵劇場》Rafael Lozano-Hemmer《生物特徵劇場》（Biometric Theatre）作品之一〈光影脈象〉（Pulse Topology）圖片由西九文化區管理局提供

《生物特徵劇場》

Robert Seidel

戲曲中心排演室1、2、3



最後介紹節目是知名藝術家Rafael Lozano-Hemmer首個香港個人展覽《生物特徵劇場》。我們常以感官體驗藝術，這位藝術家卻致力讓觀眾以身體參與創作，參觀者的指紋、面容特徵、動態以及脈搏等數據都以不同方式成為作品一部分。

展覽將展示其七大互動作品，其中《光影脈象》（Pulse Topology，2021）更是亞洲首次展出。作品由3000個燈泡組成，每盞燈泡內都儲存了一組真人脈搏數據，每次閃爍代表心臟一次跳動。參觀者可以在展廳三個感應器中錄入自己脈搏，新的心跳會取代最舊數據，也就是說作品隨時在更新，每盞燈泡都有前人痕跡。身處暗黑展廳，不僅能看到燈泡律動，還能聽到三千心臟同時跳動時低沉震動，在親密氣氛中感受生命互動。

Rafael Lozano-Hemmer透露作品從全黑開始，最初在瑞士展出，便錄入當地人數據一步步讓燈泡亮起。現時部分心跳仍屬於瑞士人，他期望能逐漸錄入香港人脈搏，透過作品連結大眾。

展覽舉行期間兩個星期日（即2月19及26日），各有兩節約45分鐘的現場表演，本地樂手和舞者會在《光影脈象》展館即興演出，跟此動態藝術裝置互動，有興趣讀者可留意主辦單位資訊。

【藝術節詳情】

名稱：機緣都會

日期：即日至3月5日

