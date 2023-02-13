情人節各地有趣習俗　韓國有專為單身人士而設以黑色應對閃光彈

明天就是情人節，相信不少情人都正為明天行程安排奔波。香港慶祝情人節的傳統早年由西方傳入，不過香港並未承襲太多傳統情人節的習俗，當天有情人慣常都是向心愛之人贈送花、禮物等心意，與情人共度佳節。至於世界各地又是如何渡過情人節？他們又有什麼獨特有趣的情人節傳統？



意大利

如果大家對情人節的起源略有所聞，應該都會聽過情人節（Valentine's day）起初其實是悼念天主教會聖人——聖瓦倫丁（St. Valentine）的日子。可是，由於中世紀改名為瓦倫丁（Valentine）的人相當普遍，單是叫瓦倫丁的偉人事蹟也有數十個以上，導致今天我們無法確定聖瓦倫丁紀念日到底是在紀念哪一位瓦倫丁，以及紀念日又是如何演變成今天的情人節。

聖瓦倫丁（St. Valentine）。（圖源：網上圖片）

坊間其中一種說法指公元三世紀，古羅馬帝國因東征西討需要招攬大量兵力，為了迫使所有單身的年輕男性從軍，下達了禁令不准結婚嫁娶。當時修士瓦倫丁秘密地為不少被迫分離的情侶證婚，事件揭發後瓦倫丁很快被逮捕並於2月14日這天被處死。因此，後人為了紀念他勇於為人見證婚姻的行為，便把2月14日定為紀念日，紀念他守護愛情的事蹟。時至今日，羅馬一間教堂（Santa Maria in Cosmedin）會把據稱是聖瓦倫丁的頭骨放置在教堂內給人供奉。每年的情人節，教堂都會吸引無數遊客和本地人前來悼念，亦祈求自己能夠早日找到真命天子。

韓國

韓國人相當重視情人節，他們除了慶祝2月14日的情人節，韓國情侶一年還有十一個情人節要過。韓國的情人節習俗與其他地方大同小異，都是情侶間互相送禮表達愛意為主，但是他們會把一年其餘十一個月的14日以不同主題都定名為情人節來慶祝。例如12月14日是韓國的擁抱情人節、10月14日是紅酒情人節、6月14日是親吻情人節等等；當中最有趣的莫過於4月14日的「黑色情人節」。黑色情人節是韓國專為單身人士而設的節日，由於每月的14日都是情侶專屬，讓人們認為要把4月的14日「歸還」給沒有情人的單身者。黑色情人節當天，單身男女會以黑色作主調，藉此對天下間的情侶作形式上的對抗。他們會穿黑色衣服、去喝黑咖啡，或是去吃黑沉沉的韓式炸醬麵，以向世界宣告自己單身。韓國的單身男女也會在當天以黑色為記認，努力尋找單身的異性，借機彼此結識交流，但願下一個14日自己能夠有份參與。

日本

日本人過情人節有著非常獨特和悠久的習俗，傳聞連3月14日的白色情人節也是由近代的日本開始流傳興起。日本糖果公司自上世紀四十年代紛紛推出行銷策略，向大眾灌輸情人節應該是女性向男性贈送朱古力的節日概念，令日本的情人節逐漸成為女性向心儀男性贈送朱古力表白的日子。到了3月14日，精明的商人們繼續藉機促銷產品，鼓吹在上月情人節收到心意的一方應該要在3月14日向對方回禮。自此便促成了情人節和白色情人節，男女間互相贈送朱古力的習俗。

日本情人節是女性向男性贈送朱古力。（圖源：網絡圖片）

與此同時，日本又是一個非常着重禮儀的國家，後來不少人生怕在情人節只有心儀對象收到朱古力會讓他人不悅，於是又演化出在情人節贈送各式朱古力給身邊人的有趣情人節傳統。本命朱古力（本命チョコ）是日本女性向心儀的男性贈送的朱古力，朱古力一般都比較貴重，更可能是親手製作；義理巧克力（義理チョコ）則是情人節當天，女性向非戀愛對象的男性同事、友人等表示謝意的巧克力，可以理解成「門面禮儀」。至於日本男性，假如在情人節收到本命朱古力，便需要在白色情人節當天回禮，對女方的心意作出表示。回禮的禮儀亦相當講究，例如男生向女方贈回糖果，則表示喜歡你和希望交往的意思，因為糖果可以含在嘴裡很長的時間，甜甜的糖果代表持久的喜愛。假若男生向女方贈送棉花糖，便是拒絕的意思，棉花糖雖甜但很快溶化，寓意沒有可能發展和不喜歡你的意思，非常嚴厲，故需要慎重考慮回禮與送禮的東西，以免誤會。

芬蘭

芬蘭的2月14日是情人節之外，亦是他們的友誼節。當天，朋友之間會互相贈送心意卡和小禮物，又會相約一起共進晚餐，來表達對好友的思念和關心。不少人認為此舉動是一種對美國西方意識形態的抵制，同時也是把這個日子的儀式與意義拓闊至朋友和家人中，借節日表達對他們的感受。