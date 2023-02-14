情人節｜細數心形emoji進化史　人體器官如何成為愛情象征？

【情人節/ 心形/ 歷史】情人節又到，相信不少人今天會在對話框中用上大量心形Emoji。事實上，這個標誌已經成為我們日常一部分，不論是各式賀卡、禮物、或是在社交媒體上，我們都常用心形emoji來表達喜愛之情。雖然說是心的形狀，這個標誌卻與真實人體心臟結構相差甚遠。這個標誌到底如何成型？又為何會成為愛情標誌？



各種心形emoji（資料圖片）

其實最初是代表葉子？

現時大家熟悉的心形圖案，最早在公元3000年前就有相關記載。這種標誌最早在希臘、羅馬、克里特（Cretian）等地陶器中出現，卻是多用以代表常春藤、無花果、葡萄藤蔓葉子，與心臟、愛情等概念完全無關。由於葡萄被認為與酒神狄俄尼索斯相關，以這些葉子編織而成的花圈會在節日和宴會中出現。同時常春藤被認為是忠誠象征，這種含義有可能一直保留在相關形狀中。

Cyrene貨幣（資料圖片）

另一種說法是，這種形狀來自一種叫Silphium的古植物，常見於公元一世紀北非昔蘭尼 (Cyrene) 城附近（即現今利比亞Shahhat城附近，當時是希臘殖民地），在古代用作避孕。藥草種子莢形狀與心形非常相似，所以有推測認為是這種植物讓標誌與愛情、性等意涵掛鉤。當時這種植物相當流行，為昔蘭尼城帶來大量利潤，所以曾被印在當地貨幣上，現在已經絕種。

為什麼會和人類心臟相關？

既然多是代表植物，這種形狀後來又是如何與人類器官產生關聯？這大可能因為當時解刨學尚未發展成熟。歷史上其中一最早人體解刨記載來自古希臘醫生蓋倫，他長期處理角斗士（gladiators）傷口，所以能夠在不進行解刨的情況下對人體器官進行觀察。他根據這些經驗寫出22本醫學著作，其中提到過心臟看起來像松果和倒轉葉子。由於羅馬教廷在中世紀禁止進行人體解刨，當地學者和醫生便不得不依靠這些描述進行學習，讓此論述成為權威被普遍接受。

手上兩隻戒指分別是求婚戒指和結婚戒指。（梁碧玲攝）

心臟和愛情之間關聯則有大量記載，在古希臘，不少抒情詩都以心臟描述愛意，當時不少哲學家也認為心臟與強烈情感相關，當中包含愛情。柏拉圖主張胸腔其中一主要用途是處理愛情以及恐懼、憤怒和痛苦等負面情緒；亞里士多德更認為心臟是人類生命起源，主宰人類意識和行為。這種關聯在羅馬神話中同樣常見，丘比特之箭便是對準心臟發射。當時羅馬人認為有一條名為vena amoris的血管從無名指直通心臟，所以婚戒是戴在無名指上。雖然在解刨知識逐漸普及後，這種說法被推翻，但相關習俗就得以保留。

《Le roman de la poire》（wiki）

最早以心形代表愛情的藝術作品來自法國13世紀中葉畫作《Le roman de la poire》，畫面描繪一個男人跪著將心交給愛人。意大利著名畫家喬托 (Giotto) 曾在稱為競技場禮拜堂的斯克羅威尼禮拜堂（Scrovegni Chapel）創作壁畫，是西方藝術最重要代表作之一，當中一幅中人物向基督獻出心臟。畫作極具影響力，後來許多作品都以類似形態描繪人類心臟，並視其為愛情象征。達芬奇曾在16世紀畫出準確心臟解刨圖，但這不影響藝術作品中心形圖案繼續流傳。

心形後來如何成為表意文字？

雖說常在畫作中出現，但心形符號演變成常用表意文字，則是有賴一場成功市場營銷。在1977年，紐約市政府開展「I ♥ NY」（我愛紐約）城市宣傳活動，心形標誌作為代表「愛」的動詞廣泛用在各種宣傳物料，直到現在，印有「I ♥ NY」之T恤仍是紐約標誌性手信之一。後來心形作為表意文字便經常出現在各種賀卡、禮物、信件、以及網上貼文中。

「我愛紐約」圖案（wiki）

若是喜歡電子遊戲，可能會留意到這種標誌常用於代表生命值。這種用法最早則來源著名電子遊戲《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda），在1986年第一次以這種標誌代表遊戲人物「剩餘生命」，此後不少商家也用心形代表健康。