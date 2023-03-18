香港國際電影節｜充滿教育意義的驚悚電影《黑的教育》｜何故專欄

趁FILMART的機會，率先欣賞了今屆（第47屆）香港國際電影節的心水選擇之一，柯震東導演、九把刀監製及編劇的《黑的教育》。



《黑的教育》電影海報

《黑的教育》是一部很「黑」且充滿「教育」意義的驚悚電影，既是濃縮在一夜之間的「青春殘酷物語」，也是三位主角做「錯事」後的恐怖「成人禮」。

《黑的教育》是柯震東初次執導演的劇情長片，節奏明快，視覺震撼，是一部比「九把刀」更「九把刀」的暗黑青春電影。本片由核突惡搞的飲尿開始，卻逐漸出現強姦和殺人的情節，其後劇情急轉直下，部分畫面令人慘不忍睹，入場觀看前請做好心理準備，謹記千萬不要吃三文魚刺身⋯⋯

《黑的教育》電影劇照

《黑的教育》分為三個篇章：【猴子】、【好人】和【壞人】，這是九把刀另一不按常理出牌的精彩故事，劇情峰迴路轉，結局出人意表，在血腥、色情和嘔心背後，充滿思巧空間。故事由「這個世界上，有多少比例的好人？又有多少比例的壞人？」的哲理性討論開始。在一個月黑風高的晚上，三個高中畢業的男生，王鴻全（蔡凡熙 飾）、張博偉（朱軒洋 飾）和韓吉（宋柏緯 飾），各奔前程前共聚天台上胡鬧，因為「做兄弟是一輩子」，張博偉竟然提議交換說出駭人聽聞的秘密，結果闖出了大禍！先後在資深警察（黃信堯 飾）和黑道老大（戴立忍 飾）的「黑的教育」下，他們都上了人生寶貴的一課！

《黑的教育》電影劇照

《黑的教育》入圍第59屆金馬獎四項大獎：最佳新導演（柯震東）、最佳男配角（朱軒洋）、最佳視覺效果（嚴振欽）、最佳剪輯（解孟儒、李蕙），金馬獎評審盛讚：「柯震東在《黑的教育》對於影像節奏的掌握，尤其是對演員表演上的調度，完全不顯出他任何的青澀，評審對他印象非常深刻。」柯震東作為新導演，可算是一鳴驚人！個人最欣賞他不貪心，沒有拖泥帶水，片長75分鐘，恰到好處。

《黑的教育》電影劇照

《黑的教育》讓朱軒洋獲得金馬獎最佳男配角，然而，本片最大亮點卻是戴立忍和黃信堯！戴立忍渾身是戲，不怒而威，演活了黑道老大興哥，在海鮮店裡一邊切魚生，一邊教導三位年輕人「做壞事」和「做錯事」的分別，既教人不寒而慄，更令人拍案叫絕。黃信堯的旁白引人入勝，他的角色證明警察不一定是「好人」，也讓我了解社會上不是只有「好人」和「壞人」⋯⋯

《黑的教育》電影劇照

《黑的教育》告訴我們世界上沒有所謂的「好」與「壞」、「善」與「惡」、「對」與「錯」，重點是無論「好人」或「壞人」，都得先學會做人！只可惜，這些在學校裡是學不到的。這正是「黑的教育」的真諦。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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