莊梅岩X林海峰X黃子華《愛我別走》　給香港人的一封情書｜林綸詩

當莊梅岩X林海峰X黃子華的舞台劇開始宣傳時,我想,不是那首我最喜歡的台灣歌?這果然是給香港及香港人的情書,《愛我別走》的一句重要歌詞是: 我沒有你的消息 因為我在想你。

文:林綸詩|原題:由舞台劇到歌詞: 愛我別走 VS 聚散匆匆莫牽掛



《愛我別走》宣傳圖(愛我別走舞台劇Facebook)

故事由十個短篇組成,以一箱信件做串連。這箱信件由兩個人所寫,一是借了錢遠走他鄉的人,二是留在香港的債主。大部份信件沒有寄出,因為債仔根本沒有留回郵地址,於是,這像是債主自己紀錄時代的一段一段的話,孩子都以為他有想像中的筆友,他說就當我自己跟自己寫信吧。有一句尤其深刻——他說若有一天孩子看到他的信,會發現即使是一個平凡人如他,原來對每一件事都有見解和感受。

黃子華林海峰首度攜手演出舞台劇《愛我別走》(網上圖片)

信件橫跨60年代至今。以發生個無數次的移民潮、外闖潮去借喻當今的香港。雖然以喜劇為主,但最後的交流重申唏噓的主題---留下的人說多謝遠走他鄉的朋友一直給他夢想,而離開了的人多謝他犠牲了自己的機會成本 (錢及自己實踐理想的機會) 讓他能到外一闖天下。若借了錢,借據就是第一封信,而之後它可以令你記得一個承諾,記得一個朋友,記得要和他保持聯絡。移民和留下人的關係瓜葛,借錢是表面,感情和信任才是核心。

片尾曲的處理可算是神來之筆,大合唱《愛我別走》是意料之內,驚喜是以The Reynettes 的《Kowloon, Hong Kong》及鄭少秋的《楚留香》混編在一起,令不同的離愁別緒都共冶一爐。

「愛我別走 如果妳說 妳不愛我

不要聽見妳真的說出口 再給我一點溫柔 //

Kowloon, Kowloon Hong Kong

We like Hong Kong

That's the place for you //

聚散匆匆莫牽掛

未記風波中英雄勇

就讓浮雲輕抛劍外

千山我獨行

不必相送」



而場內演奏者是小兵,正是90年代以來曾經幫林海峰和古巨基製作音樂的樂隊小兵! 絕對是另一種舊香港回憶。他們把這三首重新放在一起的歌,彈出獨特的感情。愛我別走,留香港,that’s the place for you! 走或不走,在這個時代,大家都要好好紀錄自己對香港的感情。

(圖片及標題為編輯所擬,本文不代表藝文格物立場。)

【林綸詩其他文章:黃子華的第三度當紅 從票房毒藥到《愛我別走》一票難求】

【林綸詩其他文章:林夕、藍奕邦的情緒病控訴之歌 揭示社會不人道處理】

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。