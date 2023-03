第47屆香港國際電影節心水電影推介踏上光影探索之旅｜何故專欄

第四十七屆香港國際電影節將於2023年3月30日至4月10日期間舉行,為期12日,將會再度以實體與網上混合模式舉行。今年選映來自64個國家及地區近200部電影,當中包括9部世界首映、6部國際首映及67部亞洲首映,超過320場於戲院及網上平台放映,以下是今屆初步個人心水選擇的電影和活動。



第四十七屆香港國際電影節宣傳海報

今屆兩部開幕電影,《命案》和《詩》,都是重量級的港產片!亞洲首映的黑色驚慄電影《命案》,獲邀參展第73屆柏林影展「特別展映單元」,由今屆焦點影人鄭保瑞執導,杜琪峯監製、游乃海編劇、影帝林家棟夥拍MIRROR隊長楊樂文主演,是銀河映像再次以「宿命」的作品,令人期待。世界首映的紀錄片《詩》是許鞍華導演的最新作品,她念文學時主修詩歌,今回以詩會友,親自拜訪多位香港詩人,揭開香港詩壇的重要一頁。這兩部新作將於3月30日假香港文化中心大劇院為電影節打響頭炮,為影迷帶來雙重驚喜,但重點是能否在3月14日開售當天成功購票⋯⋯

第四十七屆香港國際電影節宣傳海報

其他值得大家留意的香港電影,還有兩部記錄片,分別是:曾翠珊導演的《冬未來》,以及祁凱達(Haider Kikabhoy)和徐岱靈導演的《尚未完場》。曾翠珊在《河上變村》之後,以《冬未來》再次記錄十年一會的西貢蠔涌聯鄉太平清醮,這屆剛巧遇上疫情爆發,記錄了西貢的傳統風俗同時,也烙印了香港的社會變遷;歐德禮(Harry Odell)既是皇都戲院前身璇宮戲院的創辦人,亦是叱吒一時的娛樂大亨。這位參與過香港保衛戰的俄裔猶太人,不只辦戲院,還引入國際知名音樂家來港演出,承辦大會堂開幕演奏會,堪稱「香港文化史前人物」。祁凱達和徐岱靈以《尚未完場》追尋這段香港傳奇,屬於我們的Good Old Days。關於著名電影人的記錄片,還有麥克卡辛斯(Mark Cousins)導演的《明明是希治閣》(My Name is Alfred Hitchcock),以及林靖傑導演的《大俠胡金銓》兩部曲(第一部曲【先知曾經來過】、第二部曲【斷腸人在天涯】),誠意向各位影迷推介!

第四十七屆香港國際電影節宣傳海報

今屆個人首選兩部金經典重溫的華語電影,分別是譚家明導演、張國榮主演的《烈火青春》(導演版),以及侯孝賢導演、梁朝偉主演的《悲情城市》(4K Digital Version數碼版)。《烈火青春》是譚家明大膽衝破道德禁忌之作,當年上映時極為轟動,卻因為性愛場面引來衛道之士抨擊,飽受爭議被迫刪剪,電影面世四十一周年,導演重新剪輯,以4K修復版本為觀眾足本呈獻。《悲情城市》被譽為「台灣人一生必看的電影」,本片以「二二八事件」為背景,以一個家庭的巨變,側寫台灣時代變遷和政權交替,1989年摘下第46屆威尼斯影展最佳電影金獅獎的史詩式傑作,三十多年後重現大銀幕,極具歷史意義。

圖片來源:第四十七屆香港國際電影節

除了經典華語電影,還有三部入圍金馬獎的新作,包括:柯震東初次執導、九把刀監製和編劇的《黑的教育》,詹京霖導演的《一家子兒咕咕叫》,以及孔慶輝導演的《海鷗來過的房間》。歐洲電影方面,被電影節場刊精彩文字簡介所吸引的,昆丹杜皮埃(Quentin Dupieux)導演的怪雞法國電影《鬼鼠鼠咳煙戰隊》(Smoking Causes Coughing),以及米高密利拉提(Mikko Myllylahti)導演的北歐電影《木獨佬的離奇人生》(The Woodcutter Story),應該不會中伏吧⋯⋯

圖片來源:第四十七屆香港國際電影節

如果你關注烏克蘭的局勢,維德利明斯奇(Vitaly Mansky)和耶夫恩鐵達連科(Yevhen Titarenko)導演的《東線有戰事》(Eastern Front),以及沙基羅斯尼薩(Sergei Loznitsa)導演的《基輔大審訊》(The Kiev Trial),絕對不可以錯過!俄羅斯揮軍入侵烏克蘭,鐵達連科和他一群朋友參加了烏克蘭前線救傷隊,以手機自拍、車頭攝影等,在槍林彈雨下捕捉的真實影像,剪輯成《東線有戰事》。《基輔大審訊》則記錄了被譽為「基輔紐倫堡」的基輔大審訊,十五名納粹戰犯被傳召上庭,審問戰時犯下的法西斯惡行,公義得到彰顯,真正的大快人心。

圖片來源:第四十七屆香港國際電影節

鄭保瑞被選為本屆電影節的焦點影人,大家可以在大銀幕上看到他一系列「盡皆過火,盡是癲狂」的作品,包括《第一百日》、《恐怖熱線之大頭怪嬰》和《熱血青年》等早期舊作。鄭保瑞會出席4月8日在香港文化中心大劇院舉行的香港名家講座,與公眾分享在演藝路上的心得與感受。

自2019以來睽違三年後,不少海外電影人將來港與影迷面對面交流,台灣電影大師蔡明亮聯同李康生,將會帶同長片《何處》和短片《身在何處》,親臨舉行大師班。與此同時,今年適逢日本諷刺喜劇大師伊丹十三誕生九十周年,特別呈獻其電影全展「諷世之刃」,向這位多才多藝的傳奇導演致敬。十部經典作品均為全新4K數碼修復版,讓影迷重新感受伊丹十三鏡頭下的世態人情。

圖片來源:第四十七屆香港國際電影節

郭富城連續第五年擔任電影節大使,余香凝則繼續擔任青年大使。電影節今年將繼續提供28元特別優惠票價予學生、長者、殘疾人士和綜援受惠人士,同時舉辦免費社區放映會,並繼續為外語電影加設中文字幕,大家請把握機會,一起踏上光影探索之旅,盡情享受觀影樂趣!

(專欄「何故火鍋館」每月刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章,可參看作者Facebook