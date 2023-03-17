第47屆香港國際電影節心水電影推介踏上光影探索之旅｜何故專欄

第四十七屆香港國際電影節將於2023年3月30日至4月10日期間舉行，為期12日，將會再度以實體與網上混合模式舉行。今年選映來自64個國家及地區近200部電影，當中包括9部世界首映、6部國際首映及67部亞洲首映，超過320場於戲院及網上平台放映，以下是今屆初步個人心水選擇的電影和活動。



第四十七屆香港國際電影節宣傳海報

今屆兩部開幕電影，《命案》和《詩》，都是重量級的港產片！亞洲首映的黑色驚慄電影《命案》，獲邀參展第73屆柏林影展「特別展映單元」，由今屆焦點影人鄭保瑞執導，杜琪峯監製、游乃海編劇、影帝林家棟夥拍MIRROR隊長楊樂文主演，是銀河映像再次以「宿命」的作品，令人期待。世界首映的紀錄片《詩》是許鞍華導演的最新作品，她念文學時主修詩歌，今回以詩會友，親自拜訪多位香港詩人，揭開香港詩壇的重要一頁。這兩部新作將於3月30日假香港文化中心大劇院為電影節打響頭炮，為影迷帶來雙重驚喜，但重點是能否在3月14日開售當天成功購票⋯⋯

第四十七屆香港國際電影節宣傳海報

其他值得大家留意的香港電影，還有兩部記錄片，分別是：曾翠珊導演的《冬未來》，以及祁凱達（Haider Kikabhoy）和徐岱靈導演的《尚未完場》。曾翠珊在《河上變村》之後，以《冬未來》再次記錄十年一會的西貢蠔涌聯鄉太平清醮，這屆剛巧遇上疫情爆發，記錄了西貢的傳統風俗同時，也烙印了香港的社會變遷；歐德禮（Harry Odell）既是皇都戲院前身璇宮戲院的創辦人，亦是叱吒一時的娛樂大亨。這位參與過香港保衛戰的俄裔猶太人，不只辦戲院，還引入國際知名音樂家來港演出，承辦大會堂開幕演奏會，堪稱「香港文化史前人物」。祁凱達和徐岱靈以《尚未完場》追尋這段香港傳奇，屬於我們的Good Old Days。關於著名電影人的記錄片，還有麥克卡辛斯（Mark Cousins）導演的《明明是希治閣》（My Name is Alfred Hitchcock），以及林靖傑導演的《大俠胡金銓》兩部曲（第一部曲【先知曾經來過】、第二部曲【斷腸人在天涯】），誠意向各位影迷推介！

第四十七屆香港國際電影節宣傳海報

今屆個人首選兩部金經典重溫的華語電影，分別是譚家明導演、張國榮主演的《烈火青春》（導演版），以及侯孝賢導演、梁朝偉主演的《悲情城市》（4K Digital Version數碼版）。《烈火青春》是譚家明大膽衝破道德禁忌之作，當年上映時極為轟動，卻因為性愛場面引來衛道之士抨擊，飽受爭議被迫刪剪，電影面世四十一周年，導演重新剪輯，以4K修復版本為觀眾足本呈獻。《悲情城市》被譽為「台灣人一生必看的電影」，本片以「二二八事件」為背景，以一個家庭的巨變，側寫台灣時代變遷和政權交替，1989年摘下第46屆威尼斯影展最佳電影金獅獎的史詩式傑作，三十多年後重現大銀幕，極具歷史意義。

圖片來源：第四十七屆香港國際電影節

除了經典華語電影，還有三部入圍金馬獎的新作，包括：柯震東初次執導、九把刀監製和編劇的《黑的教育》，詹京霖導演的《一家子兒咕咕叫》，以及孔慶輝導演的《海鷗來過的房間》。歐洲電影方面，被電影節場刊精彩文字簡介所吸引的，昆丹杜皮埃（Quentin Dupieux）導演的怪雞法國電影《鬼鼠鼠咳煙戰隊》（Smoking Causes Coughing），以及米高密利拉提（Mikko Myllylahti）導演的北歐電影《木獨佬的離奇人生》（The Woodcutter Story），應該不會中伏吧⋯⋯

圖片來源：第四十七屆香港國際電影節

如果你關注烏克蘭的局勢，維德利明斯奇（Vitaly Mansky）和耶夫恩鐵達連科（Yevhen Titarenko）導演的《東線有戰事》（Eastern Front），以及沙基羅斯尼薩（Sergei Loznitsa）導演的《基輔大審訊》（The Kiev Trial），絕對不可以錯過！俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，鐵達連科和他一群朋友參加了烏克蘭前線救傷隊，以手機自拍、車頭攝影等，在槍林彈雨下捕捉的真實影像，剪輯成《東線有戰事》。《基輔大審訊》則記錄了被譽為「基輔紐倫堡」的基輔大審訊，十五名納粹戰犯被傳召上庭，審問戰時犯下的法西斯惡行，公義得到彰顯，真正的大快人心。

圖片來源：第四十七屆香港國際電影節

鄭保瑞被選為本屆電影節的焦點影人，大家可以在大銀幕上看到他一系列「盡皆過火，盡是癲狂」的作品，包括《第一百日》、《恐怖熱線之大頭怪嬰》和《熱血青年》等早期舊作。鄭保瑞會出席4月8日在香港文化中心大劇院舉行的香港名家講座，與公眾分享在演藝路上的心得與感受。

自2019以來睽違三年後，不少海外電影人將來港與影迷面對面交流，台灣電影大師蔡明亮聯同李康生，將會帶同長片《何處》和短片《身在何處》，親臨舉行大師班。與此同時，今年適逢日本諷刺喜劇大師伊丹十三誕生九十周年，特別呈獻其電影全展「諷世之刃」，向這位多才多藝的傳奇導演致敬。十部經典作品均為全新4K數碼修復版，讓影迷重新感受伊丹十三鏡頭下的世態人情。

圖片來源：第四十七屆香港國際電影節

郭富城連續第五年擔任電影節大使，余香凝則繼續擔任青年大使。電影節今年將繼續提供28元特別優惠票價予學生、長者、殘疾人士和綜援受惠人士，同時舉辦免費社區放映會，並繼續為外語電影加設中文字幕，大家請把握機會，一起踏上光影探索之旅，盡情享受觀影樂趣！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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