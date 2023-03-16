奈良美智鉅作《尋找寶藏》拍賣　重要時期創作有望衝擊個人紀錄？

【藝術月｜拍賣｜奈良美智】當今世上最炙手可熱的藝術家屬誰？相信奈良美智會佔一席位。近年常常聽到其作品如何拍出天價、突破其個人紀錄。於今個3月即將再有一幅重要作品《尋找寶藏》於拍賣場上亮相，相信有機會成為奈良美智歷來拍賣最高價的作品，今回我們一起來看看《尋找寶藏》為何是藝術家重要的作品，以及他的作畫心路歷程。



《尋找寶藏》（圖片來源：富藝斯）

《尋找寶藏》這幅畫作有甚麼特別之處，使之可以衝擊奈良美智歷來最高拍賣價？其實奈良美智聲名鵲起已非近年之事，但不得不提在2019年其巨大畫作《背後藏刀》以1.95億天價成交，比預期高出5,000萬更成功創下了個人拍賣紀錄，同時登上日本最貴藝術家的寶座。翌年2020年3月，再以1.03億港元成交的作品《溫室女孩（白色房間III）》成為第二高價的作品，一舉掀起了一股奈良美智熱潮。事實上，拍賣史上十大高價的作品都是在近4年成交的，藝術品的價值愈來愈水漲船高，所以本來已經備受肯定的奈良美智有作品放上拍賣場總會令人期待。

《溫室女孩(白色房間III)》（圖片來源：富藝斯）

重要的1995年

雖然奈良美智已成吸金指標，亦並非所有的奈良美智作品都能動軋破億，但如果出自1995年這個年份，大多有所保證。1995年可謂是奠定了奈良美智國際地位的一年，他剛於德國杜塞爾多夫藝術學院畢業後於科隆成立自己的工作室，卻在這年將作品從德國帶回日本，於東京著名的澡堂畫廊舉行了一場名為《很深很深的水坑（In the Deepest Puddle）》的個展，同年亦出版了他首本繪畫集，從而被世界所知曉。剛才提及的《溫室女孩（白色房間III）》以及是次的《尋找寶藏》就是於這年創作的。

奈良美智筆下標誌性的小女孩，在可愛的外表之下，總是帶有悶悶不樂的神情，眼神甚至伴隨著一股冷淡、孤獨、少許邪惡的感覺。他曾說過只會在失落時進行創作，讓觀眾也能看得出來，這與他成長背景有關。奈良美智自小與父母甚少見面，有著一個較為孤單的童年，於德國留學之後又言語不通，所以創作成為了他一個表達自我和情緒的媒介，畫中小女孩充滿無力感，銳利的眼神又讓人難以忽視。

最受重視的黃色衫

奈良美智作品的價值，除了創作年份成為重要考量，當中一些細節亦相當取決。他最具價值的作品當中，畫中女孩大多都穿著黃橙色衣服，相信是因為帶有歡樂及希望的意味，而且黃色調亦是最為少見的，至於是次上拍的《尋找寶藏》則身穿更為罕有的金黃色。據統計身穿黃色調的作品愈來愈備受重視，很多已被知名藝術機構納入永久館藏，據藝術家2011年所出版的作品全集當中顯示僅有16幅作品是黃色衣裳的。

另一方面，《尋找寶藏》作品中小女孩手握著的是起源自德國的占卜杖，功能用於探測金屬，偶爾會出現在同時期的作品當中，相信是寓意著「探礦」與自然界的聯繫及超自然的神秘占卜。此外亦有分析指占卜杖其實象徵畫筆，再推測其實小女孩是藝術家本人的內心自畫像，整幅畫作則在透露出奈良美智在德國的時期覓得寶藏——藝術創作。《尋找寶藏》將會於3月30日在富藝斯「二十世紀及當代藝術」香港晚間拍賣中亮相，相信屆時定會成為全場目光聚焦之處。