展覽｜美指巧手縮小電影場景　復刻《春光乍洩》、《胭脂扣》畫面

【港產片/春光乍洩/電影/展覽/微縮模型】要將劇本搬上大銀幕，不僅需要演員精湛表演和導演獨特視角，背後各部門合作同樣重要，其中電影場景更是讓觀眾「入戲」重要元素。作為電影愛好者，《緣路山旮旯》美術執導馬家銘以經典電影和電視劇為藍本，製作出微縮模型和電影道具複制品，《春光乍洩》黎耀輝、《胭脂扣》如花的房間，以及《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》水簾洞等場景通通從大屏幕縮小到眼前。



《微縮一隅 重遊一幕》展覽將展出共十二件作品，其中《龍爭虎鬥》、《阿凡達： 水之道》等主題作品更是首次展出。



微縮場景作品「如花的房間」，以電影《胭脂扣》的場景為藍本。（圖片由香港貿發局提供）

不知大家看電影時會不會思考，場景為何會以某個特定方式呈現？若是抱有過這個疑問，可能通過微縮模型能得到解答。這些作品中墻紙、傢私到木板都由馬家銘親手製作，《春光乍洩》公寓廚房架上各類調味料、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》水簾洞石頭質感、《胭脂扣》十二少金床一一細緻呈現眼前，甚至能看到桌上的橙。透過多角度檢視場景，或許能重新理解電影畫面種種設計。

製作者馬家銘從事電影業多年，曾涉獵電影美術、舞台及服裝設計等不同崗位，參與電影包括《緣路山旮旯》、《踏雪尋梅》、《七人樂隊》等。他希望透過微縮場景作品，展示埋藏在不同電影場景裡心思細節，是次展覽特別選取香港電影作品，他表示：「香港的特點就是中西文化交融。而微縮場景就正可以打造出三十年代中式紅樓裝飾，同時也可以塑造特技大片中的虛幻世界。」

這次展覽將展出他近期作品，能看到其風格轉變。一開始製作風格偏向寫實，最近則趨向融入更多個人藝術理解，他表示：「在創作《龍爭虎鬥》中鏡室時，我嘗試透過兩個不同造型李小龍人偶，在一個佈滿鏡子的空間中來表達角色內心掙扎。」他更特意選擇了一幅攝入了自己「穿崩」照片作展示，解釋道：「李小龍先生強調以無限為有限的思考方式。我在照片中保留了自己，希望將鏡室由一個微縮場景變成一個思考空間。」

微縮場景作品「鏡室」，以電影《龍爭虎鬥》的場景為藍本。（圖片由香港貿發局提供）

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：《微縮一隅 重遊一幕》微型場景展覽

地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心地下「香港．設計廊」

日期：即日至至3月26日（星期日）

